Doris Fiala soll FDP Frauen anführen

Doris Fiala soll auf Carmen Walker Späh folgen. Die Findungskommission der FDP Frauen nominiert die Zürcher Nationalrätin Doris Fiala als neue Vorsitzende. Die Empfehlung erfolgt einstimmig, wie die FDP-Frauenorganisation mitteilt.

Doris Fiala entspreche dem Anforderungsprofil zu 100 Prozent, heisst es in der Mitteilung. Mit ihr hätten die FDP Frauen eine Präsidentin, die in Bundesbern und in allen Sprachregionen «bestens vernetzt» sei. Fiala sei eine Frau der Wirtschaft, die sich seit Jahren mit «Herzblut» für die liberalen Werte in der Schweiz einsetze.

Als Mentorin pflege sie ausserdem gute Kontakte zu den Nachwuchstalenten und werde von diesen als Vorbild geschätzt. Die Wahl findet an der Generalversammlung vom 1. April statt. (rub)