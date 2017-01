Dutzende Unfälle und eingestellte Buslinien in Zürich

Schneefall, Eisglätte und Busse vertragen sich nicht: In Zürich ist es heute wegen dem Wintereinbruch zu diversen Störungen gekommen. Besonders betroffen waren die Regionen Weinland, Schaffhausen, Winterthur und das Oberland, wo diverse Buslinien ihren Betrieb ganz oder teilweise einstellen mussten.

Der Schneefall vom Donnerstagmorgen hat aber auch den Verkehr in der Stadt beeinträchtigt. In unregelmässigen Zeitabständen oder nur auf Teilstrecken verkehrten unter anderem die langen Zürcher Buslinien 32, 33, 80 und 89. Bereits am Mittwochabend kam es zu Einschränkungen im Busverkehr.

Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie hier.

Verkehrschaos auf Autobahn

Die Stadtpolizei warnte via Twitter alle Autofahrer: «Achtung im Moment ist es in der Stadt extrem rutschig!» Wer Sommerreifen hat, solle das Auto stehen lassen.

In der Stadt kam es bislang zu neun Unfällen mit insgesamt sechs Verletzten, meldet die Stadtpolizei. Die Kantonspolizei schreibt zudem, dass sich heute Morgen in der ganzen Region rund 40 Verkehrsunfällen erreigneten. Es blieb in allen Fällen bei Blechschäden.

Wegen kleinerer Unfälle stockt der Verkehr auf der Autobahn A 1 Zwischen Zürich-Seebach und Winterthur. Verletzte soll es keine gegeben haben. In der Fahrtrichtung St. Gallen entstanden Staus bis zu 15 Kilometern Länge.

Aktuelle Informationen zum Strassenverkehr finden Sie hier. (sip)