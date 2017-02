Erdrutsch: Sihluferweg bei Langnau unterbrochen

Am nördlichen Sihluferweg hat sich Anfang Februar auf der Höhe des Bahnhofs Langnau am Albis ein Erdrutsch ereignet. Seither ist der Weg zwischen dem Stirnimannsteg und der Gattikonerbrücke bis auf weiteres nicht mehr durchgehend begehbar. Der Weg ist an der betroffenen Stelle gesperrt. Als Alternative steht der Weg entlang des südlichen Sihlufers zur Verfügung.

Zurzeit klären Fachleute des kantonalen Tiefbauamts den entstandenen Schaden und die Instandstellung des betroffenen Wegabschnitts ab. Aus diesem Grund ist noch offen, zu welchem Zeitpunkt der nördliche Sihluferweg wieder durchgehend begehbar ist. (han)