Ex-Gespielinnen belasten «Emir»

Im Fall des angeblichen «Islamisten-Leitwolfs» aus Winterthur machte die Bundesanwaltschaft ein Geheimnis um einen Zeugen aus dem Ausland. Auf keinen Fall sollte die Person mit Insiderkenntnissen zu Schweizer Jihadisten vom Beschuldigten beeinflusst werden, bevor sie ausgesagt hatte. Deshalb wurde ihre Identität im Strafverfahren gegen den 30-jährigen Winterthurer Sandro V. geschützt. Es wird wegen IS-Unterstützung ermittelt.

Vor wenigen Wochen wurde das Geheimnis gelüftet. Und es gab eine Überraschung: Es standen nicht eine, sondern zwei Auslandbefragungen an – von zwei jungen Frauen. Dafür war die Anreise eher kurz: Eine Vertreterin der Bundesanwaltschaft, aber auch die Verteidigung fuhren nach Deutschland, wo beide Zeuginnen leben. Beide hatten früher eine Beziehung zum Familien­vater gepflegt, der seit vergangenem ­Februar im Kanton Bern in Haft sitzt. Sandro V. beschränkte seine Deutschlandkontakte nicht auf die Koran-Verteilaktion «Lies!», für die er als «Emir» in Winterthur wirkte.

Bei Falschaussage ertappt

Umstritten ist, wie ergiebig die Befragungen waren. Beide Frauen machten Aussagen über die Einstellung von V. zum Salafismus. Für das Bundesstrafgericht liefern ihre teilweise eher zurückhaltenden Angaben aber jetzt einen Grund, um V. in Untersuchungshaft zu belassen. Die Richter in Bellinzona haben vor wenigen Tagen entschieden, eine Beschwerde der Verteidigung gegen die Haftverlängerung abzuweisen.

Belastend ist auch, dass der Beschuldigte bei einer falschen Aussage ertappt worden ist. Dabei geht es um den Thaibox-Weltmeister Valdet Gashi sowie einen Winterthurer Jugendlichen. Die beiden hatte in dem von Sandro V. mitinitiierten Kampfsportclub in Winterthur trainiert, beide reisten nach Syrien und schlossen sich dem IS an. V. hat behauptet, er habe nach der Abreise keine Kontakte mehr zu ihnen gepflegt. Die Ermittler stiessen aber auf elektronische Nachrichten, die das Gegenteil belegen.

Das Bundesstrafgericht teilt auch deshalb die Ansicht der Bundesanwaltschaft und des Berner Zwangsmassnahmengerichts, dass bei V. nach wie vor ein dringender Tatverdacht, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr gegeben sei. Deshalb wird die Untersuchungshaft nochmals um drei Monate verlängert.

V., der sich selber 2013 kurz in einem Camp in Syrien aufgehalten hatte, bestreitet, den IS unterstützt zu haben. In einer Einvernahme kurz vor Weihnachten wurden ihm Kontakte zum radikalen Wiener Prediger Mirsad Omerovic vorgehalten. Omerovic hatte ausgesagt, er habe Gashi und Sandro V. trainiert. Er ist in Graz wegen Rekrutierung für den IS und IS-Mitgliedschaft zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt worden.

