Feuerwehr entdeckt eine Tote

Die Feuerwehr ist am Sonntag kurz vor 17 Uhr von Nachbarn über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus Dübendorf informiert worden. Alle neun Wohnungen des Hauses mussten evakuiert werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Der Brandherd befand sich in einer Wohnung und konnte schnell gelöscht werden doch bei den Arbeiten fanden die Feuerwehrleute dann eine tote Frau.

Beim der 44-Jährigen handelt es sich nach bisherigem Wissensstand um die Bewohnerin der Wohnung. Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass sie alleine zu Hause war, als das Feuer ausbrach. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht. Die Brand- und die Todesursache würden durch den Brandermittler der Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft, das Forensische Institut Zürich, das Institut für Rechtsmedizin und verschiedene Spezialisten untersucht, heisst es.

(hub/sda)