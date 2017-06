Fischer kritisieren Riesenrechen in der Sihl

Die Lehren aus dem Sommer 2005

Vor zwölf Jahren wurde es unter dem HB knapp: Der Kanton hat reagiert. Mit einem ­Warnsystem – und dem Schwemmholzrechen.

Dass die Stadt Zürich von Hochwasser bedroht ist, haben die sintflutartigen Regenfälle vom August 2005 gezeigt. In der Sihl sammelte sich Holz an. Insbesondere vor dem Hauptbahnhof wurde es eng: Zwischen der Wasseroberfläche und der Decke der HB-Untertunnelung waren noch 85 Zentimeter Raum. Als «Minimum» gilt ein Meter.



Wäre in jenem Sommer im Raum Einsiedeln/Zürich gleich viel Regen herabgeprasselt wie zum Beispiel im Berner Oberland oder im Entlebuch, wo es zu schlimmen Verwüstungen kam, wäre es prekär geworden. Zürich hatte nochmals Glück gehabt. Man rechnet mit Schadenskosten von bis zu 6 Milliarden Franken, wenn das Sihlwasser auf Stadtgebiet ernsthaft über die Ufer tritt. Der Hauptbahnhof samt Shop-Ville wäre betroffen, aber auch weite Teile der Innenstadt und Aussersihls. So würden etwa Keller von Banken mit wichtigen Rechnern geflutet, ebenso die SZU- und ­S-Bahn-Tunnel.



Nach dem Schock von 2005 hat der Kanton ein meteorologisches Frühwarn­system eingerichtet. Die Pegel von Sihl- und Zürichsee werden gesenkt, wenn sich Unwetter ankündigen. Die Seen werden dann gebraucht, um das Wasser zurückzuhalten. Ebenfalls wurde die Flusssohle unter dem HB abgesenkt. Ein Entlastungsstollen, der bei Langnau am Albis Wasser von der Sihl unter Thalwil hindurch zum Zürichsee umleiten würde, wurde angedacht. Diese Idee ist immer noch aktuell, im kommenden Winter soll der Entscheid fallen.



Gerade fertiggestellt worden ist ein weiteres Grossprojekt im Rahmen des Hochwasserschutzes: der Schwemmholzrechen. Er befindet sich ein paar Hundert Meter sihlaufwärts von Langnau. Das 26-Millionen-Bauwerk wurde in einer Rechtskurve des Flusses errichtet.



Am auffälligsten sind die 67 bis zu vier Meter hohen Pfähle, die in einer Reihe auf einem Damm eingeschlagen wurden und als Rechenzähne dienen. Der alte Flusslauf links der Pfähle ist um einige Meter erhöht worden und bei normalen oder wasserarmen Verhältnissen wie jetzt trocken. Schwillt das Wasser stark an, wird dieser Teil geflutet. Das System «springt» bei 85 Kubikmeter Wasser pro Sekunde «an». Zum Vergleich: Derzeit sind es zwischen 3 und 10 Kubikmeter pro Sekunde; kommen wie im Katastrophenfall 200, wird das Schwemmholz in die Kurve gedrückt und vom Megarechen zurückgehalten. Das Holz kann mit schweren Maschinen bequem von der Sihltalstrasse aus entfernt werden. Das Fassungsvermögen des Rechens beträgt 12'000 Kubikmeter Holz. Das entspricht 1200 Lastwagenladungen.



Ob das Modell funktioniert, wird sich beim nächsten Hochwasser weisen. Die Chancen stehen gut: Die ETH hat den Nachweis mit zahlreichen Versuchen in einem 1:30-Modell erbracht.



Pascal Unternährer