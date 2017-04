Geblitzt vom Smart

Gleich mehrere Leser haben sich in den vergangenen Tagen wegen eines rot-schwarzen Elektro-Smarts in Dübendorf gemeldet. Grund: Im Zweisitzer sind gleich zwei Kameras installiert, die Temposünder blitzen.

«Der Smart war am Freitagnachmittag ganz normal auf einem öffentlichen Parkplatz an der Zürichstrasse im Zentrum von Dübendorf parkiert – ich traute meinen Augen nicht, als ich die beiden Kameras entdeckte», so ein Leser zu «20min.ch». An der Türe der Beifahrerseite sei noch ein weiteres Gerät installiert gewesen.

«Pure Abzocke!»

«Das ist eine Riesensauerei! Was hat das bitte schön noch mit Sicherheit im Strassenverkehr zu tun? Pure Abzocke!», schreibt ein weiterer Leser, der den Wagen in der 50er-Zone entdeckte. Zudem habe der Smart während mehrerer Stunden einen Parkplatz blockiert, der eigentlich für die Öffentlichkeit gedacht sei.

Walter Schweizer, Kommandant der Stadtpolizei Dübendorf, bestätigt die Geschwindigkeitskontrolle: «Wir setzen diesen Smart seit Ende 2016 punktuell als mobiles Verkehrsüberwachungsgerät ein.» Man habe den Elektro-Smart gewählt, da man diesen gleichzeitig als Batterie für das Equipment nutzen könne.

«Nichts Neues»

«Der Smart kommt für Verkehrsmessungen und Geschwindigkeitskontrollen an Orten zum Einsatz, wo wir Hinweise aus der Bevölkerung erhalten – besonders auf Schulwegen», sagt Schweizer. Das grosse Entsetzen bei den Lesern könne er nicht nachvollziehen: «Ich arbeite nun seit 25 Jahren als Polizist und wir hatten schon immer mobile Verkehrsüberwachungsgeräte im Einsatz», so Schweizer. Das sei keine neue Idee der Stadtpolizei Dübendorf. Getarnte Radarkästen sind nicht verboten.

Bereits vor zwei Wochen sorgte ein Smart im Stadtzürcher Kreis 5 für rote Köpfe und heftige Diskussionen. Der Smart wurde von einer Überwachungsfirma mit einer Go-Pro-Kamera ausgestattet und filmte Fahrverbotssünder, die anschliessend mit einer Umtriebsentschädigung von 60 Franken gebüsst wurden.

(Übernommen von 20min.ch, bearbeitet von Tagesanzeiger.ch/Newsnet)