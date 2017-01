Grippekranke überrennen Permanencen

Sie rollt alle Jahre in den Wintermonaten an. In dieser Saison hat die Grippewelle die Schweiz aber aussergewöhnlich früh erreicht, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vermeldet. Während in der Saison 2015/2016 die Zahl der gemeldeten Grippeerkrankungen erst im Januar oder Februar merklich angestiegen ist, haben die Krankheitsfälle in dieser Saison schon vor den Festtagen rapide zugenommen. In der Region Zürich ist das Grippevirus gemäss BAG bereits weitverbreitet. Tendenz steigend.

Kinder-Permanencen am Anschlag

Da während der Feiertage viele Praxen geschlossen blieben, haben die Erkrankten Permanencen und Notaufnahmen aufgesucht. Laut Martina Pletscher, Sprecherin des Zürcher Universitätsspitals, sei in den letzten Tagen die Zahl der Patienten mit Grippesymptomen in die Notfallstation deutlich gestiegen. In einzelnen Fällen würden die Patienten nun stationär betreut, sagt sie zum «Landboten».

Regelrecht überrollt wurden die Kinder-Permanencen in Zürich und Winterthur, wie deren ärztlicher Leiter Petros Ioannou sagt. Man habe sich zwar auf eine erhöhte Zahl an Patienten über die Festtage eingestellt, aber mit einem solchen Ansturm habe dennoch niemand gerechnet. Auch Katja Berlinger, CEO der Swiss Medi Kids Zürich AG, sagt, dass das Permanencen-Angebot in den vergangenen Wochen an die Belastungsgrenzen gestossen sei. «Wir hatten über die Feiertage so viele kleine Patienten wie noch nie», sagt Berlinger. Pro Tag seien bis zu 70 Kinder betreut worden.

Bietet der aktuelle Impfstoff genügend Schutz?

Die Grippe sei nicht zu unterschätzen, warnt die kantonale Gesundheitsdirektion. Sie könne zu Komplikationen wie beispielsweise einer Lungenentzündung führen. Typische Symptome sind plötzlich auftretendes, hohes Fieber sowie Muskel-, Gelenk- und Kopfschmerzen. Bis zu einer Woche kann einen eine Grippe ins Bett zwingen.

Der Kanton Zürich empfiehlt eine Grippeimpfung gemäss Richtlinien des BAG. Der optimale Zeitpunkt für die Impfung – er liegt zwischen Mitte Oktober und Mitte November – ist zwar bereits verstrichen. Ob der aktuelle Impfstoff genügend Schutz vor dem derzeit verbreitetsten Grippe-Typus bietet, ist allerdings noch unklar. «Vielleicht lässt sich diese Frage gar erst nach der Grippewelle beantworten», sagt Patrick Mathys, stellvertretender Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit. (Tages-Anzeiger)