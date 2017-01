Hotel in Zürich überfallen

Kurz nach 18.45 Uhr betraten am gestrigen Abend zwei Männer das Hotel «Helmhaus» an der Schifflände 30 in Zürich, der eine mit einem dunklen Bart, der andere mit einer Baseballmütze. Die beiden gingen auf eine Angestellte zu und bedrohten diese mit einer Stichwaffe, wie die Stadtpolizei Zürich heute Mittwoch mitteilte. Sie verlangten von der Frau, ihnen das Bargeld herauszugeben. So erbeuetetn die Männer mehrere hundert Franken Bargeld, dann flüchteten sie zu Fuss in Richtung Bellevue. Die Angestellte ist beim Überfall nicht verletzt worden.

Die Zürcher Stadtpolizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nähe des Hotels etwas beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0444 117 117 zu melden. (hub/sda)