«Ich war damals immer besoffen»

Ein heute 32-jähriger Mann hat im März 2016 in Affoltern am Albis einen 83-Jährigen vor den Zug gestossen. Heute Mittwoch musste er sich deswegen vor dem Gericht verantworten. «Ich war damals eigentlich immer besoffen», gab der IV-Bezüger als Grund für seine Tat an. In der Zwischenzeit habe er sich aber verändert. «Kein Alkohol, kein Marihuana.» Deshalb sei eine ambulante Therapie ausreichend.

Der Staatsanwalt und sogar sein eigener Anwalt sehen das anders. Sie wollen den Mann lieber in einer stationären Massnahme versorgt sehen, also in einer psychiatrischen Klinik. Seit Kurzem lebt der Beschuldigte bereits in einer vorzeitigen Massnahme im Kanton Thurgau. «Es ist gut da, besser als Knast», sagte der Beschuldigte über das Leben in der Klinik.

Ein Gutachten attestiert dem gebürtigen Türken eine paranoide Schizophrenie, wegen der er schon mehrfach stationär behandelt wurde. Er hat neun Vorstrafen, die meisten wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Tätlichkeiten. Seine Lehre als Gipser brach er ab. Er lebt von der IV und hat einen Beistand.

Mehrere Meter mitgeschleift

An jenem Tag im März 2016 sprach er auf dem Perron eine ihm fremde Frau an, weil diese «unglücklich ausgesehen» habe. Der damals 83-jährige Rentner wollte ihr zu Hilfe kommen, indem er den Täter anwies, sie in Ruhe zu lassen. Der Täter fand dies respektlos. «Ich war genervt darüber, dass er sich einmischt.»

Als der 85-Jährige dann in Richtung Gleis ging, weil die S-Bahn heranfuhr, folgte ihm der Beschuldigte und versetzte ihm von hinten einen Stoss. Der Rentner verlor das Gleichgewicht und prallte an den Waggon. Dann rutschte er zwischen Perronkante und Zug und wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Die Liste der Verletzungen, die der Mann davontrug, erstreckt sich in der Anklageschrift über vier Seiten: zahlreiche Brüche, eine ausgerenkte Schulter, grossflächig abgeschürfte Haut. Ohne Notfallbehandlung hätten diese Verletzungen zum Tod geführt, sagte der Staatsanwalt. «Es ist Zufall, dass der Mann nicht zerquetscht wurde.» Er fordert deshalb - zusätzlich zur Einweisung in eine Klinik - einen Schuldspruch wegen versuchter Tötung.

Erschrocken weggerannt

Der Anwalt des psychisch Kranken beantragt hingegen nur eine Verurteilung wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Sein Mandant habe den Mann zwar schubsen wollen, aber nicht vor den Zug. «Er wollte ihn nicht verletzen.» Dies erkenne man daran, dass er danach erschrocken weggerannt sei. Auf die Spur kam ihm die Polizei wegen DNA auf einer weggeworfenen Pet-Flasche.

Angeklagt ist der Mann auch noch wegen zahlreichen Sachbeschädigungen, wobei mehr als einmal die Bahn Ziel seiner Angriffe war. Er warf Steine gegen Züge, demolierte eine Anzeigetafel, in einem Fall wuchtete er gar ein Zugsfenster auf und sprang auf die Geleise.

Das Opfer leidet noch heute unter den Folgen des verhängnisvollen Stosses: Der heute 86-Jährige lebt in einem Heim und sitzt im Rollstuhl. Eine Rückkehr nach Hause war nach dem Spital nicht mehr möglich. Er habe sich in einem Brief bei dem Mann entschuldigt, sagte der 32-Jährige. Eine Antwort habe er nicht erhalten. Aber das habe er auch nicht erwartet.

Das Bezirksgericht Affoltern wird das Urteil am Mittwochabend eröffnen. (sda)