Jetzt droht Beatrix Jud eine Strafanzeige

Der Opfiker Gemeinderat wird an seiner Sitzung am 26. Juni entscheiden, ob Strafanzeige gegen Stadträtin Beatrix Jud (parteilos) eingereicht werden soll. Vor allem «die Möglichkeit des Tatbestands der ungetreuen Geschäftsbesorgung» sei in Betracht zu ziehen, heisst es im Antrag der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Formell eingereicht werden müsste die Anzeige von der Stadtregierung, also den Amtskollegen von Jud. Gemäss einem Bericht des «Zürcher Unterländers» von heute Donnerstag war der Antrag in der GPK umstritten. Es brauchte dafür den Stichentscheid des Präsidenten, eines SVP-Mitglieds.

Es geht um Anwaltskosten von knapp 18'000 Franken. Einen Teil davon, 10'000 Franken, liess sich Jud von der von ihr präsidierten Sozialbehörde auszahlen. Zuvor war sie mit demselben Begehren beim Gesamtstadtrat aufgelaufen. Der Anwalt half Jud, das – später abgelehnte – Ausstandsbegehren gegen den lokalen SVP-Präsidenten einzureichen.

Richard Muffler ist Mitglied der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK). Diese überprüft derzeit, ob Jud imstande ist, trotz den Folgen eines Schlaganfalls und (verheimlichter) IV-Rente, ihr Amt zu führen. Aufgrund des Vorfalls hatte Jud angeblich ihre Berufstätigkeit als Treuhänderin aufgeben müssen.

Stadträtin wehrt sich gegen Rückzahlung

Die Stadträtin will der Sozialbehörde die 10'000 Franken nicht zurückzahlen. Der Bülacher Bezirksrat hatte Anfang April die 10'000-Franken-Zahlung an Jud gerügt und die Rückerstattung angeordnet. Diesen Entscheid hat Jud an die nächste Instanz, den Regierungsrat, weitergezogen. Dort ist der Rekurs hängig.

Anders als Jud hatte die Opfiker Sozialbehörde den Entscheid akzeptiert. Dabei stellte die Behörde allerdings fest, dass ihre Mitglieder schlechter gestellt seien als normale Stadtangestellte oder Regierungsräte, welche Rechtsschutz genössen. Die Sozialbehörde ruft die politischen Instanzen deshalb auf, diese «Gesetzeslücke» zu schliessen. (pu)