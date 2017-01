Jetzt spricht die Ampel

Labrador Whiskey stellt sich auf die Hinterbeine und berührt das gelbe Kästchen am Masten beim Fussgängerstreifen. Die Uhr tickt. Darauf drückt Zina Indermaur den Knopf an der Unterseite des Geräts. Jetzt läuft ein weiteres Programm. Etwas später informiert eine weiblichen Stimme die beiden, dass das Signal gleich auf grün wechseln wird. Dann piept es heftig. Es kann losgehen.

Indermaur ist stark sehbehindert, Whiskey ein Blindenhund. Wer das Kästchen berührt, meldet an, die Strasse queren zu wollen. Wer den Knopf drückt, erhält die akustische Information.

Gerät passt Lautstärke an

Die erste sprechende Ampel der Schweiz wurde gleich bei einem Krankenheim an der Stadlerstrasse in Winterthur installiert. Sie soll vor allem Sehbehinderten behilflich sein im Strassenverkehr. Diese werden nicht nur akustisch informiert, sondern können der Blindenschrift neben dem Knopf beispielsweise entnehmen, wie viele Fahrspuren sie erwartet und ob eine Schutzinsel auf dem Weg ist. Je nach Lärmpegel passt das Gerät die Lautstärke an. Die sprechende Ampel ist laut Stadtpolizei Winterthur nur während den Betriebszeiten aktiv.

Nun wird erstmal getestet, ob sich die Neuheit bewährt. Wenn ja, werden weitere Lichtsignalanlagen der Stadt umgerüstet.

Heute Freitag funktionierte die Spezialampel trotz eisigster Kälte. Das war nicht immer so. Eigentlich wollte die Stadtpolizei das Pilotprojekt bereits im Winter 2014/15 starten. Doch in diesem kalten Winter froren die Handdrücker ein. Nun muss sich der neue Drücker bewähren. (pu)