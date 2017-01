Kantonsrat will bei der Prämienverbilligung sparen

Dass die Prämienverbilligungen für junge Erwachsene in Ausbildung, die noch von ihren Eltern unterstützt werden, gekürzt werden können, war am Montag im Rat unbestritten. Heftig wurde aber über die Frage gestritten, ob die freiwerdenden Gelder eingespart werden oder anderen Versicherten zugutekommen sollen.

Der Regierungsrat will im Rahmen der Leistungsüberprüfung «Lü16» diese 40 Millionen Franken gänzlich aus dem Budget streichen. Statt wie derzeit 80 Prozent des Bundesbeitrages soll der Kanton nur noch 70 Prozent in den Verbilligungstopf einzahlen. Die Parlamentsmehrheit war gleicher Meinung und stimmte dieser Änderung mit 96 zu 77 Stimmen zu.

Referendum angekündigt

Die Linke und die CVP wehrten sich vergeblich dagegen, bei den Prämienverbilligungen erneut zu sparen. Wieder würden Familien und der untere Mittelstand geschröpft, hiess es etwa von Seiten der SP. Bereits im Vorfeld der Debatte hatte die Alternative Liste angekündigt, sie werde gegen diese Kürzung das Referendum ergreifen. Am Montag sprach sich nun auch die CVP für das Referendum aus.

Die Grünliberalen kritisierten den Regierungsrat für die «unausgegorene Vorlage» und verlangten eine Rückweisung. Die Gesetzesänderung zu den Prämienverbilligungen müsse als Ganzes diskutiert werden und mehr Klarheit hinsichtlich der Finanzierung aller individuellen Prämienverbilligungen schaffen, begründete die Partei.

«Wir wollen nicht blindlings mit einer solchen Vorlage in die Volksabstimmung», sagte Daniel Häuptli (Zürich). Das Geschäft werde mit Sicherheit an der Urne abgelehnt. «Es braucht eine konsensfähigere Lösung, die Vorlage muss zurück in die Kommission.» Sein Antrag wurde jedoch mit 108 zu 65 Stimmen abgelehnt. (SDA)