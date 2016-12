Kein Zürcher Geld für Wilhelm Tell

Man könnte jetzt sicher lange darüber streiten, ob Wilhelm Tell für die Urner nicht genauso wichtig ist wie fruchtbare Böden und sauberes Wasser – ein Teil ihrer natürlichen Lebensgrundlagen. Aber es ist müssig: Der Entscheid ist längst gefallen. Nicht im Schatten des Gotthards, sondern in jenem des Uetlibergs.

Die Zürcher Regierung hat dieses Jahr über 3 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen, um die Lebensgrundlagen der Bergbevölkerung in finanzschwachen Gebieten zu sichern. Inlandhilfe nennt sich das, und es ist dem Kanton bis zu 8 Millionen Franken pro Jahr wert. Und, nein, die Modernisierung des Tell-Museums in Bürglen am Eingang zum Schächental wird nicht Teil dieses Programms. Das sei eine «überwiegend touristische» Angelegenheit, begründet die Zürcher Regierung ihr abschlägiges Urteil.

Ein Hotel umbauen, einen Platz pflästern

Antrag abgelehnt – ganz überraschend kommt das nicht: Zürich verfügt über klare Richtlinien, wer auf Geld aus dem Lotteriefonds hoffen darf und wer nicht. Man hilft vor allem bei Unwetterschäden, unterstützt den Naturschutz und realisiert Alpwirtschaftsprojekte. So investiert der Kanton Zürich dieses Jahr zum Beispiel in eine von herabfallenden Felsen zerschmetterte Bündner Alp oder hilft im Tessin eine Forststrasse bauen, die für den Schutzwald wichtig ist. Kulturhistorische Vorhaben hingegen werden nur dann unterstützt, wenn sie «nicht überwiegend der touristischen Förderung eine Gebietes dienen». Das steht so schwarz auf weiss.

Trotzdem finden sich unter den Hilfsgesuchen, die Zürich erreichen, immer wieder entsprechende Projekte: 2016 neben dem Tell-Museum eines fürs Informations- und Besucherzentrum des Unesco-Welterbes Jungfrau-Aletsch. In den Vorjahren hatten die Tessiner vergeblich um Geld für die Pflästerung des Dorfkerns von Sonogno gebeten, die Bündner um solches für die Kulturlandschaft in der Rheinschlucht und die Walliser um Beiträge an die Restaurierung des Hotels Ofenhorn im Binntal oder an die Via Stockalper, den alten Handelsweg über den Simplon.

Stets lautete die Antwort aus Zürich: leider nein, weil in erster Linie touristisches Projekt. Dieses Urteil traf sogar eine vordergründig unverdächtige Forststrasse bei Saas-Grund. Abklärungen hatten ergeben, dass es vor allem die lokalen Bergbahnen waren, die «grosses Interesse» an dieser Strasse hatten.

Ein Grenzfall?

Warum all diese Anträge trotz klarer Bestimmungen? Versuchen die Bergkantone, den wohlhabenden Zürchern Kuckuckseier unterzujubeln? Barbla Graf von der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden (SPB), die den Antrag fürs Tell-Museum verantwortete, bestreitet das. Ihre Organisation kläre die Gesuche aus den Berggemeinden jeweils in aufwendiger, ehrenamtlicher Arbeit ab. Komme man zum Schluss, dass man einen Gönner suchen wolle, spreche man sich im Vorfeld mit den Verantwortlichen für den Zürcher Lotteriefonds ab. «Bekämen wir dort das Signal, dass ein Antrag chancenlos ist, würden wir ihn nicht einreichen», sagt Graf.

Beim Tell-Museum habe die SPB gewusst, dass es sich um einen Grenzfall handle. «Wir waren aber der Ansicht, dass dieses Museum nicht überwiegend touristisch ist, sondern von grosser überregionaler Ausstrahlung.» Dass die Zürcher solche Fragen strenger beurteilen, bekommen die Urner auch bei einem anderen Projekt zu spüren: der Pflege der ursprünglichen Kultur- und Moorlandschaft auf dem Urnerboden. Dafür gibt es zwar fast 300’000 Franken aus Zürich, aber für einen geplanten Moorlandschaftspfad darf dieses Geld nicht verwendet werden. Weil: zu touristisch. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)