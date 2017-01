Luxemburgerli und Frappuccino statt SBB-Tickets

Eben haben die letzten Bauarbeiter ihre Arbeiten am neuen Bahnhof Oerlikon zu Ende gebracht. Doch die Veränderungen gehen weiter: Im alten Bahnhofgebäude werden künftig Luxemburgerli statt Zugbillette verkauft, wie die «Schweiz am Sonntag» meldet. Der Schalter im denkmalgeschützten Gebäude verschwindet, stattdessen will die Confiserie Sprüngli eine Filiale eröffnen. Das bedeute nicht, dass Reisende keine Billette mehr an bedienten Schaltern kaufen könnten, erklärt SBB-Mediensprecher Olivier Dischoe auf Anfrage: «Im unteren Stock des neuen Bahnhofs entsteht ein Reisezentrum, wo die Kunden alle Dienstleistungen wie Geldwechsel, Gruppenkarten oder internationale Billette aus einer Hand erhalten.» Zuvor waren diese Angebote auf verschiedene Schalter verteilt.

Erst vor zwei Wochen wurde die Umnutzung einer weiteren ehemaligen SBB-Schalterhalle in Zürich bekannt: In den östlichen Flügel des alten Bahnhofgebäudes im Bahnhof Stadelhofen, wo bis 2015 ein SBB-Reisebüro einquartiert war, will die amerikanische Kaffeehauskette Starbucks einziehen und hat ein Baugesuch eingereicht. Auch hier, sagt Dischoe, ändere sich für die Kunden nichts: «Die SBB-Schalter im linken Teil des Bahnhofgebäudes bleiben bestehen.»

Avec & Co. verkaufen keine Billette mehr

Dass SBB-Billettschalter besonders an kleinen Bahnhöfen ein Auslaufmodell sind, ist schon länger bekannt. 2005 gab es in der ganzen Schweiz noch 262 Verkaufsstellen mit SBB-Personal, 2015 waren es noch 176. Wie viele davon im Kanton Zürich geschlossen wurden, geben die SBB nicht bekannt. Aus den Medienmitteilungen geht jedoch hervor, dass seit Anfang 2004 bis heute im Kanton Zürich mindestens 11 Schalter geschlossen und bei weiteren 13 die Öffnungszeiten angepasst wurden. Dabei stehen besonders die kleinen Bahnhöfe im Fokus, die geringe Besucherfrequenzen aufweisen. Zur Frage nach weiteren Schliessungsplänen im Grossraum Zürich will SBB-Sprecher Olivier Dischoe keine Stellung nehmen. Man passe die Verkaufsstellen und ihre Öffnungszeiten «situativ den Kundenbedürfnissen an.»

Doch der Trend ist klar: Der damalige SBB-Verwaltungratspräsident Ulrich Gygi sagte vor knapp zwei Jahren, er rechne damit, dass in zehn Jahren neun von zehn Billetten am Automaten gelöst würden.

Weiter geben die SBB auch den Billettverkauf durch Dritte auf. Heute verkaufen in der ganzen Schweiz an 52 Bahnhöfen Partner wie Migrolino, Avec, die Post oder private Stationshalter Billette. Ende 2017 werden die SBB diese sogenannten Drittverkaufsstellen schliessen, davon 17 im Kanton Zürich. Der Absatz von Billetten sei weiter rückläufig, sagt Dischoe: «An den 52 Drittverkaufsstellen werden weniger als 1 Prozent aller Billette verkauft.» Deshalb würden die per Ende Jahr auslaufenden Verträge mit den Partnern nicht erneuert. An diesen Bahnhöfen werden die Fahrgäste künftig mit dem Automaten vorliebnehmen müssen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)