Mini-Blackout legt Regensdorf lahm

«Wir kriegen keine Informationen, die Kinder haben Angst», meldete sich am Abend ein besorgter Familienvater aus Regensdorf per Telefon auf der Redaktion von Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Grund: Die Gemeinde im Bezirk Dielsdorf hatte während rund eineinhalb Stunden keinen Strom und die Regensdorfer fanden im Internet keine Informationen über den Vorfall.

Auf Anfrage beim Elektrizitätswerk des Kanton Zürich (EKZ) hiess es, dass als Ursache ein Kurzschluss an einer Mittelspannungsleitung in Regensdorf ausgemacht wurde. Um 21.30 Uhr sei die Störung behoben worden. Über eine weitere Leitung seien die betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt worden, hiess es weiter. Was zum Defekt führte sei derzeit nicht klar. Mit den Wetterbedingungen hätte der Stromausfall aber nichts zu tun.

Ängste und Sorgen

Er hätte vor ein paar Wochen den SRF-Doku-Thementag «Blackout» verfolgt, sagte der Familienvater weiter. Dass ein Stromausfall nun plötzlich seine Gemeinde betrifft, hätte er nicht erwartet. «Wir sind mit Taschenlampen herumgelaufen und haben in der Nachbarschaft nachgefragt, ob noch andere vom Stromausfall betroffen sind», so der Vater zweier Kinder. Er habe sich bereits Gedanken darüber gemacht, was er mit den Waren im Kühlschrank und der Kühltruhe machen solle, als nach einer halben Stunde immer noch kein Strom zur Verfügung gestanden hatte.

«Meine Kinder bekamen es mit der Angst zu tun. Auf den Strassen seien Polizeiautos zu sehen gewesen und ich habe mich gefragt, ob auch die Justizvollzugsanstalt Pöschwies betroffen sei. Man mache sich nach den jüngsten Ereignissen in Europa schon seine Gedanken,» so der Leser-Reporter. Und mit einer kleinen Kritik Richtung Elektrizitätswerke meinte er: «Ich hätte mir Informationen von offizieller Seite gewünscht. Aber auf den sozialen Kanälen war nichts über das Blackout zu lesen.»

Spezialisten der EKZ würden das betroffene Kabel am Montag untersuchen, teilte die EKZ mit. (nag)