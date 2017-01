Mit Salzwasser gegen Glatteis

Winterzeit ist Salzzeit, und das Salz klebt oft an den Schuhen statt auf der Strasse. Es verschmutzt die Hauseingänge und schadet den Bäumen und Büschen am Strassenrand. Das veranlasst manche Gemeinden dazu, im Winterdienst auf ein neues System zu setzen: auf Salzwasser, sogenannte Sole. «Wird Sole statt Trockensalz gegen Glatteis ausgetragen, hat man das Salz auf dem Trottoir – und nicht an den Schuhen der Leute», sagt Didier Duttwyler von der Firma Züko. Das in Wetzikon ansässige Unternehmen beliefert Gemeinden mit Maschinen für den Strassenunterhalt. Darunter sind auch Solesprüher.

Duttwyler bezeichnet sich als «Sole-Fan». Mit einer Einschränkung: «Es funktioniert nur, wenn die Leute, die ­damit arbeiten, sich auch wirklich auf diese andere Art des ‹Salzens› einstellen.» In Skandinavien und Norddeutschland ist die Sole im Winterdienst längst Standard. «Bei uns beginnt sich dieses System erst allmählich zu verbreiten», sagt Duttwyler. Verschiedene Gemeinden in der Region – darunter auch die Stadt Zürich – setzen mittlerweile Sole ein. Allerdings meist nur auf Trottoirs und Velowegen. In Schlieren läuft seit Mitte Dezember ein Testbetrieb im ­Spitalquartier.

Die Zauberformel lautet: 23,6 Prozent Salz, 76,4 Prozent Wasser.

Die ersten Erfahrungen sind laut ­Roger Gerber, dem zuständigen Abteilungsleiter, verhalten positiv. «Wir haben bis jetzt in diesem Einsatzgebiet nur eine Reklamation gehabt, weil es am Morgen Glatteis gab, obwohl wir präventiv Sole gesprüht hatten.» Tatsächlich funktioniert Sole nur unter gewissen Bedingungen: Bei schwarz geräumten Strassen oder leichtem Schneefall. Denn wird das Salzwasser durch Schnee zu stark verdünnt, wird es wirkungslos. Und wenn es kälter als minus vier Grad wird, ist sein Einsatz auch nicht ratsam.

Nicht in höheren Lagen

«Optimal wirkt es, wenn es bei Glatteisgefahr präventiv gesprüht wird», sagt Gerber. Dann wirke es anhaltend und schneller als Trockensalz, das erst aus der Umgebung Wasser binden muss, bevor es den Gefrierpunkt senkt. Die Sole wirkt laut Duttwyler bei einem Verhältnis von gut einem Fünftel Salz und vier Fünfteln Wasser. Die Zauberformel lautet: 23,6 Prozent Salz, 76,4 Prozent Wasser. Duttwyler rät grundsätzlich nur Gemeinden, die nicht höher gelegen sind als 800 Meter über Meer zum Einsatz. «In höheren Lagen werden die Strassen häufig nicht schwarz geräumt – dann kommt meist Splitt statt Salz zum ­Einsatz.» Bei Temperaturen unter minus 15 Grad ist Salz generell wirkungslos.

Leta Filli von Entsorgung + Recycling Zürich sagt: «Für die Stadt Zürich ist der Einsatz von Sole eine gute Lösung.» Allerdings gibt sie zu bedenken: «Ganz auf Salz verzichten können wir nicht.» Doch habe man den Einsatz der Sole im letzten Winter noch ausgebaut. So hat die Stadt Zürich rund ein Dutzend reine ­Sole-Fahrzeuge im Einsatz, bei anderen Winterdienstfahrzeugen kann der ­Fahrer teilweise zwischen Salz und Sole umschalten.

Erheblich weniger Salz

Erfahrungszahlen sagen, dass eine Gemeinde durch den Einsatz der Sole bis zu 30 Prozent weniger Salz braucht, was der Umwelt zugutekommt und Kosten spart. Bedenkt man, dass der Kanton bei einem Volleinsatz auf den Staatsstrassen 150 Tonnen Salz verbraucht, würde ein richtiger Salzberg eingespart. Für die Autobahnen auf Zürcher Gebiet kommen noch einmal 60 Tonnen dazu. Allerdings müssen die Gemeinden, die auf Sole umstellen wollen, zuerst in einen kombinierten Sole-Salz-Streuaufbau auf den Fahrzeugen investieren.

«Ganz auf Salz verzichten können wir nicht.»Leta Filli, Entsorgung + Recycling Zürich

Uster setzt ebenfalls Sole für die Glatteisbekämpfung auf den Fahrbahnen ein. Allerdings nicht durch das Versprühen von Sole, sondern in Form der Feuchtsalztechnik. Sie kommt auch in der Stadt Zürich zum Einsatz: Dabei wird das Streusalz angefeuchtet – in der Regel im Verhältnis 70 Prozent Salz zu 30 Prozent Sole. «Diese Mischung kann gleichmässig auf der Fahrbahn verteilt werden und wird nicht durch den Wind weggeblasen», sagt der Ustermer Strasseninspektor Marco Saxer. «Wir sparen mit dieser Methode rund 20 Prozent Streusalz.» Auch der Kanton setzt auf die Feuchtsalztechnik – er spricht von Einsparungen von jährlich bis zu 44 Prozent beim Salzverbrauch.

