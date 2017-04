Nächster Halt «Mittelschule»

Noch steht in Uetikon keine Kantonsschule, erst im nächsten Jahr nimmt die Schule in einem Provisorium auf der grünen Wiese ihren Betrieb mit 500 Schülern auf. Den eigentlichen Standort auf einem Teil des 70'000 Quadratmeter grossen Areals der ehemaligen Fabrik CPH Chemie+Papier Holding AG muss der Kanton für die künftig 1000 Schüler erst noch umgestalten. Neu wird auch der andere Arealteil mit Seeanstoss, den die Gemeinde im letzten Herbst für 26 Millionen Franken erworben hat. Und die Uetiker haben Visionen für den Ort.

Das zeigt das sechsseitige Positionspapier des Vereins «Uetikon an den See». Darin: teilweise hochtrabende Ideen. Vereinspräsident Rolf Käppeli sagt: «Wir geben Anregungen und wollen so, dass die Diskussion über die Zukunft des Areals möglichst offen verläuft.» Das Arbeitspapier sei denn auch alles andere als vollständig.

ÖV-Anschluss für die Schüler

Eine der Kernideen ist eine neue Bahnstation. Das neue Quartier soll so besser an den öffentlichen Verkehr angebunden werden. Aus Sicht des Vereins wäre das Schneider-Areal prädestiniert für einen neuen Bahnanschluss «Uetikon Mittelschule». Andernfalls könnte aus Sicht des Vereins auch die bestehende Station Uetikon verschoben werden.

Die Strecke Meilen–Uetikon wäre so ähnlich aufgeteilt wie jene von Zollikon nach Küsnacht mit der Station Goldbach dazwischen. Die neuen Schüler sowie das Wachstum am See und im Bereich Obermeilen rechtfertigten diesen Bau allemal, so der Verein.

Satellit anbinden

Gleichzeitig fordert der Verein auch, dass die Landzunge mit dem Areal seeseitig der Bahn bewusst an den Rest des Dorfes angebunden wird. Würde nur das Areal umgestaltet, entstünde ein Satellit, der durch die Bahnlinie vom Rest des Dorfes abgeschnitten sei.

Neben einer Strassenverlängerung über die Geleise hinweg schwebt dem Verein eine Überdeckelung der Seestrasse vor, um einen nahtlosen Übergang vom See zum Dorf zu schaffen. So könnte Platz über der Strasse gewonnen werden. Gleichzeitig würde der Lärm auf dem See-Areal reduziert. Auch eine neue Siedlung entlang der Geleise könnte den Verbindungszweck erfüllen.

Freizeitanlage mit Badi

Zuletzt möchte der Verein auch, dass die Planung einer neuen Badi, wie sie bereits im Richtplan festgelegt ist, in den Masterplan aufgenommen wird. Bei der Planung müssten auch Synergien mit den Sportanlagen der Mittelschule geprüft werden. Der Verein regt an, die Infrastruktur des Gymnasiums grundsätzlich auch für die Freizeitnutzung zugänglich zu machen, zum Beispiel die Mensa am Wochenende in ein Seerestaurant umzufunktionieren.

Mit all diesen Anregungen strebt der Verein vor allem eines an: Er will, dass alle Ideen, die in den letzten 30 Jahren für das Areal bereits entwickelt worden sind, früh in den Planungsprozess einfliessen.

Das garantiert der Uetiker Gemeindepräsident Urs Mettler (parteilos). Er sagt: «Der Verein wird, wie alle interessierten Uetikerinnen und Uetiker, die Möglichkeit haben, sich während des partizipativen Prozesses einzubringen.» Da Mettler bisher noch keine Kenntnis vom Arbeitspapier des Vereins hatte, will er zum Inhalt keine Stellung nehmen.

