Opfer von Winterthur kämpft ums Überleben

Bei einem Gewaltdelikt ist am Dienstagnachmittag in Sennhof (Gemeinde Winterthur) ein Mann schwer verletzt worden. Zwei Personen wurden verhaftet.

Gemäss dem momentanen Ermittlungsstand hat in einem Einfamilienhaus ein 47-Jähriger massiv auf einen 36-jährigen Mann eingewirkt und diesen dabei schwer verletzt. Es kam zu einer Schussabgabe. Das Opfer befindet sich in lebensbedrohlichem Zustand. Weder der mutmassliche Täter noch das Opfer sind am Tatort wohnhaft.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 47-jährigen Schweizer. Gegen ihn wurde durch die Staatsanwaltschaft IV Untersuchungshaft beantragt. Der zweite, kurz nach der Tat verhaftete Mann, ein 37-jähriger Schweizer, wurde im Verlauf des Mittwochs aus der Haft entlassen.

Der genaue Tathergang sowie das Motiv sind zurzeit nicht geklärt und werden durch die Staatsanwaltschaft IV sowie durch die Kantonspolizei Zürich untersucht. (han)