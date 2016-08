Selbst in einer atemlos sich wandelnden Welt gibt es Dinge, die immer gleich bleiben. Bis vor einigen Tagen gehörten dazu die seemännischen Handgriffe, die ein Hobbykapitän auf dem Zürichsee nach dem Sprung ins Segelboot als Erstes vornimmt. Er wirft einen Blick auf die Schwimmwesten, prüft, ob das Horn für den Notfall da ist, tastet unter Deck nach den Paddeln – Routine. Aber nach dem, was der Freizeitseglerin Beatrice Mächler und einer Freundin kürzlich im Stadtzürcher Hafen Enge widerfahren ist, dürften viele das Protokoll innerlich um einen Punkt ergänzen: Ins Zwielicht des Rumpfs spähen, ob das Tau, das dort sauber aufgerollt liegt, nicht über zwei bernsteinfarbene Augen verfügt.

Mächler hatte sich bäuchlings auf den Boden gelegt, um die Paddel zu greifen, die weit hinten im niedrigen Stauraum des Hecks verkantet waren. Kaum hatte sie sie zu fassen bekommen und daran gezogen, kam ihr eine Schlange entgegen, etwa einen halben Meter lang, und wand sich nur ein paar Handbreit an ihrem Kopf vorbei. Ein Schreckensschrei, ein Adrenalinschub, und nur ­Augenblicke später waren beide Frauen vom Boot geflohen. Viele hätten wohl ähnlich reagiert, zumal das Tier auffällig gemustert war. Eine Ringelnatter, an unseren Seen weit verbreitet, war es offensichtlich nicht.

Mehrere Anrufe am selben Tag

Als Mächler einen Polizisten ans Telefon bekam, folgte die nächste Überraschung: Sie sei heute schon die Dritte, die wegen einer solchen Schlange an Bord anrufe. Es dauerte nicht lange, und zwei Beamte der Wasserschutzpolizei entrümpelten das ganze Segelboot. Schliesslich entdeckten sie die Schlange im Bug. Diese liess sich aber mit dem Bootshaken nicht fangen, huschte hierhin und dorthin. Erst als die Polizisten ein Netz auftrieben, hatten sie Erfolg.

Die Schlange, nachdem die Polizisten sie schliesslich eingefangen hatten. Bild: PD

Sie nahmen das Tier auf den Posten mit, um sicherzustellen, dass sie es nicht mit einer exotischen Giftschlange zu tun hatten. Dort zeigte sich: Beim blinden Passagier handelte es sich um eine Würfelnatter, eine südeuropäische Schlange, die zwar bis zu 130 Zentimeter lang werden kann, aber absolut harmlos ist.

Diese Art hatte es von selbst nie über die Alpen geschafft, bis unbekannte Schlangenfreunde anfingen, sie an Schweizer Seen auszusetzen. In den Achtzigerjahren auch am Seedamm bei Rapperswil. Von dort habe sie sich in den letzten Jahren am ganzen See aus­gebreitet, sagt Andreas Meyer von der Schweizer Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz, und sei nun bis in die Stadt Zürich vorgedrungen. Sie komme deutlich gehäufter vor als die Ringelnatter. «Inzwischen betreffen vier von fünf Meldungen aus der Region Zürichsee diese Art.» Das liege unter anderem daran, dass die Würfelnatter anpassungsfähiger sei und auch in menschengemachten Umgebungen überlebe, etwa in Häfen. Zudem profitiere diese wärmeliebende Art von den ungewöhnlich warmen Sommern.

Die Schlange kann sehr gut schwimmen und tauchen und ernährt sich fast nur von Fischen. Wenn sie sich nach der Jagd aufwärmen muss, ist ein stillliegendes Boot in ihren Augen eine perfekte Sonneninsel. Laut Erich Hausammann, dem Schlangenexperten der Kantonspolizei, ist das Hochklettern für sie ein Leichtes. Die Taue der Boote seien nicht Hindernis, sondern im Gegenteil fast schon eine Einladung. Trotzdem: Eine Invasion müssen Zürcher Freizeitkapitäne nicht befürchten. Am betreffenden Tag habe es noch drei andere Fälle von Würfelnattern auf Booten gegeben, sagt Hausammann, allesamt in Richterswil. Gut möglich also, dass es immer das gleiche Tier war, das sich nach seiner Vertreibung ein neues Plätzchen suchte.

Ein Trugschluss wäre es auch, zu glauben, Würfelnattern hätten eine besondere Vorliebe für Boote. Es ist laut Hausammann einfach einer der wenigen Orte, an denen sich ihre Wege überhaupt mit jenen der Menschen kreuzen. Die Zahl solcher Begegnungen sei in den letzten Jahren nicht gestiegen. Übers Ganze gesehen, seien Ringelnattern sogar öfter auf Booten anzutreffen als ihre südlichen Verwandten. Konkrete Zahlen nennt die Polizei nicht.

Verbreitung von Würfel- und Ringelnatter: Bewegen Sie den Regler nach rechts, um das Gebiet der Würfelnatter zu sehen, nach links für jenes der Ringelnatter. Grafiken: Karch

Bleibt die Frage, wie man reagiert, wenn man eine Schlange an Bord entdeckt. Aus Film und Fernsehen kennt man ja fast nur extreme Massnahmen. Als etwa ein junger Mann vor einigen Jahren in Kloten eine kleine Schlange an Bord eines Swiss-Fliegers schmuggelte und ihm das Tier entwischte, mussten alle Passagiere die Maschine verlassen. Diese wurde daraufhin mit CO 2 vollgepumpt, um das Tierchen zu töten – auch wenn sein Besitzer versicherte, es sei ungiftig. Noch brachialer geht der Held im Trash-Film «Snakes on a Plane» vor: Er zerschiesst mit der Pistole die Scheiben, damit der Unterdruck die Schlangen aus der Kabine saugt.

Die hiesigen Schlangenexperten haben für Zürcher Bootsbesitzer friedlichere Lösungen parat. Es genüge, ein Foto zu machen und das Tier vom Spezialisten identifizieren zu lassen, um sicherzustellen, dass es keine gefährliche Art ist, sagt Hausammann. «Meistens können die Schlangen nicht eingefangen werden, da sie sich in unzugängliche Hohlräume im Boot zurückziehen», sagt er. «Ich rate den Leuten jeweils, den Ausflug zu geniessen und danach das Boot nicht ganz abzudecken – dann verlässt es die Schlange von selbst wieder.»

Eine Schlangenbarriere?

Segelnachmittag mit Schlange – wem davor graust, für den haben die Experten eine Alternative. «Wenn Sie wieder einmal eine auf dem Boot haben, würde ich sie einfach aufheben und über Bord werfen», riet Meyer der Seglerin Beatrice Mächler. Würfelnattern seien so harmlos, dass sie nicht einmal dann beissen, wenn man sie in die Hand nehme. Wer sie dennoch nicht anfassen wolle, könne sich auch mit einem Stock behelfen.

Und dann hat Meyer auch noch einen Tipp für segelnde Schlangenphobiker, die am liebsten gar nicht erst in diese Situation geraten wollen: In der Seefahrt gibt es ein bewährtes Mittel gegen ungebetene tierische Gäste, das sogenannte Rattenblech. Das ist ein kreisförmiges Blech mit Loch in der Mitte, das man als Barriere an den Tauen anbringt. Für Zürich müsste man dieses Produkt nur noch umbenennen. In «Natternblech».

