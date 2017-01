«Sie sind kein böser Mensch, aber schon sehr rücksichtslos»

Hat die nicht enden wollende Katastrophe im Leben des Kaufmanns wirklich 1997 begonnen? Damals sollen in seine Agentur, die gleichzeitig Wechselstube, ein Treuhandgeschäft, ein Reisebüro und eine Versicherungsagentur war, unbekannte Räuber eingedrungen sein und an seinem Geschäftssitz ziemlich genau eine Million Franken erbeutet haben. Der Fall wurde nie aufgeklärt, die Versicherung deckte nur ein Fünftel des Schadens. Und der damals 41-Jährige konnte mit Schulden von 800 '00 Franken schauen, wo er blieb.

«Ich hätte damals die Bilanz deponieren müssen», sagte der Kaufmann. Aber er habe mit viel Arbeit versucht, den Verlust wettzumachen. Diese Äusserungen machte der Mann neun Jahre später, im November 2006, als klar war, woraus diese «viele Arbeit» auch bestanden hatte: Er hatte von seinen Kunden, die ihm ihr Geld anvertrauten, nicht weniger als 1,4 Millionen Franken für eigene Bedürfnisse abgezweigt. Dafür kassierte er eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 33 Monaten, von denen er bereits acht absitzen musste.

Fussballclub geschädigt

Meist hatte er ahnungslosen Landsleuten, die grössere Frankenbeträge wechseln wollten, ungedeckte Checks ausgestellt. Insgesamt brachte er mindestens 30 Kunden um ihr Geld, viele hatten ihm ihr ganzes Erspartes gegeben. Eine ordnungsgemässe Buchhaltung gab es in der Agenzia auch nicht – alles Geld floss durch eine einzige Kasse.

520'000 Franken soll er verwendet haben, um aus dem Raubüberfall stammende Geschäftsschulden zu reduzieren. Die restlichen 880'000 Franken sollen als Zahlung anonymer Sponsoren einem Fussballclub zugutegekommen sein, den der Italiener während vieler Jahre präsidierte. In den Jahresbilanzen fehlten allerdings die angeblichen Sponsorenbeiträge. Stattdessen stellte sich heraus, dass offenbar Sozialbeiträge an die AHV und die Pensionskasse der Spieler und Funktionäre in Höhe von etwa einer halben Million Franken nicht einbezahlt worden waren.

Einstieg in den Drogenhandel

Die kurze Gefängnisstrafe von acht Monaten konnte der Italiener in Halbgefangenschaft verbüssen. Dies hatte den Vorteil, respektive im konkreten Fall den Nachteil, dass er tagsüber in seiner Agentur weiterarbeiten – und weiter delinquieren konnte. Denn ab Ende 2008 nahm er während einiger Monate von zwei Kokainhändlern rund 300'000 Franken Drogengeld entgegen, das er in Euro wechselte und den Dealern gewinnbringend zurückgab.

Ein Jahr später stieg er selber in den Drogenhandel ein und finanzierte einem in Bülach agierenden Landsmann den Import von drei Kilo Kokain und fünf Kilo Haschisch. Dass der mittlerweile 57-Jährige im Mai 2013 vor Gericht sein einst abgelegtes Geständnis widerrief, nützte ihm nichts. Das Bezirksgericht verurteilte ihn wegen qualifizierter Geldwäscherei und Drogendelikten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 41 Monaten.

Opfer: Alteingesessene Italiener

Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach einem Streit bis vors Bundesgericht muss das Obergericht zuerst entscheiden, ob gegen das Urteil vom Mai 2013 die angemeldete Berufung als zurückgezogen gilt oder nicht. Bevor dieser Entscheid gefällt wird, dürfte das Obergericht sinnvollerweise den nächsten Fall abwarten. Denn am 11. Februar 2016 wurde der Geschäftsmann schon wieder verurteilt – und zwar zu weiteren 39 Monaten, unter anderem erneut wegen mehrfacher Veruntreuung nach bekanntem Muster: Von Ende 2011 bis Anfang 2014 veruntreute der Mann rund 100'000 Franken, 178'000 Euro und 4200 Dollar. Davon betroffen waren erneut seine Kunden – vor allem alteingesessene Italiener.

Auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Justiz kommt mit Anklagen formulieren und Urteile fällen kaum mehr nach. Die Anklage, die der soeben erwähnten Verurteilung vom Februar 2016 zugrunde lag, stammte ursprünglich vom März 2015. Noch bevor die Verhandlung stattfinden konnte, musste die Staatsanwaltschaft eine ergänzte Anklage einreichen, die auch weitere Delikte im Jahre 2014 umfasste. Doch es kommt noch schlechter. Denn zwischen November 2014 und September 2015 wurden wiederum diverse Kunden der Agentur übers Ohr gehauen. Schaden: gut 54'000 Franken und 13 000 Euro. Dies führte zu einer weiteren Anklage und einem weiteren Prozess im Dezember 2016.

Der mittlerweile 60-Jährige gab sich geläutert. Es sei, rückblickend betrachtet, eine «schlimme Zeit» gewesen. Jetzt habe er Abstand gewonnen und sich fragen können, wie es so weit hatte kommen können. Er habe die Schulden seines Geschäfts tilgen wollen. Geld, das ihm anvertraut worden sei, habe er eingesetzt, um die aufsässigsten Gläubiger ruhigzustellen. Es sei immer schwieriger geworden, «aus der Sache rauszukommen. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht.»

Vertrauen missbraucht

Der zuständige Richter brummte dem 60-Jährigen weitere zehn Monate Freiheitsstrafe auf. Dass er das Vertrauen von Menschen missbraucht habe, für die Ersparnisse von 15'000 Franken «wahnsinnig viel Geld» bedeuteten, sei «schon sehr rücksichtslos» gewesen. Aber, so der Richter: Sie sind kein böser Mensch » Denn ihm sei es nicht um eine Selbstbereicherung gegangen, sondern darum, Löcher zu stopfen.

Beim Obergericht werden demnächst also drei Urteile liegen – vom Mai 2013, vom Februar 2016 und vom Dezember 2016. Alle noch nicht rechtskräftigen Strafen belaufen sich auf 90 Monate. Davon werden eine ganze Menge am 60-Jährigen hängen bleiben. Er hat mit dem Verbüssen schon einmal begonnen. Dass seine Veruntreuungen Mitte September 2015 endeten, ist nämlich kein Zufall. Damals wurde er verhaftet – «endlich», sagen seine jüngsten Opfer. Ihnen wäre Schaden erspart geblieben, wäre der Kaufmann schon viel früher aus dem Verkehr gezogen worden. (Tages-Anzeiger)