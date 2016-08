So reagieren Zürcher Badis auf Burkinis

Spätestens, seit Polizisten am Strand von Nizza eine Muslimin gezwungen haben, ihre Übergewänder auszuziehen, ist das Thema Burkini omnipräsent. In Frankreich sind Ganzkörperanzüge mit integrierter Kopfbedeckung am Strand generell verboten. Wie sieht es in den Schwimmbädern im Kanton Zürich aus?

Bei den meisten angefragten Badeanstalten sind Burkini kein Problem. «Bei uns sind alle Frauen willkommen», sagt etwa Nathalie Schneider vom Zürcher Frauenbad Stadthausquai. Dieses ist natürlich prädestiniert für Frauen, welche schwimmen wollen, ohne Männerblicke riskieren zu müssen. So badeten dort auch ab und zu Frauen in Burkinis oder jüdisch-orthodoxe Frauen mit Perücken. «Es gab nie Probleme», so Schneider.

«Solange ich das Teil nicht selbst tragen muss»

«Selbstverständlich lassen wir Frauen in Burkinis ins Wasser», sagt auch Monika Horowitz von der Badi Mythenquai und fügt mit einem Augenzwinkern an: «Solange ich das Teil nicht selbst tragen muss.» Eine Burkini-Trägerin gesehen hat sie in ihrer Badi allerdings noch keine. Leicht anders tönt es im Freibad Auhof in Schwamendingen. «Burkini-Trägerinnen kommen nicht gerade täglich, aber ab und zu», sagt Alexander Huber. Auch er sieht darin kein Problem, Gäste hätten sich nie beklagt.

In Zürich sind Burkinis gemäss Badeordnung explizit erlaubt. Dasselbe gilt etwa in Dietikon. «Der Burkini ist ein Badekleid», sagt Bruno Rabe, Leiter des Amts für Umwelt und Gesundheit. Im Freibad Fondli seien Burkini-Schwimmerinnen allerdings selten. Im Schlieremer Schwimmbad Im Moos komme etwa eine Burkini-Trägerin im Monat, berichtet Chefbademeister Mihajlo Nikic. Burkinis seien erlaubt. Das gilt laut Liliane Baratelli vom Frei- und Hallenbad Bruggwiesen auch in Opfikon.

Auf Zusehen hin geduldet

Eher Vorbehalte gibt es in Winterthur und Volketswil. Sie sei vorgewarnt worden, dass viele Burkini-Trägerinnen kommen würden, berichtet Chefbademeisterin Friederika Maccagnan vom Schwimmbad Winterthur-Töss. Doch gesehen hat sie diese Saison noch keine. «Ich würde diese Frauen in Ruhe lassen», sagt sie und schränkt ein: «Solange sie nicht mit einem Schleier ins Wasser gehen.» Das wäre gefährlich. Auch würde sie Burkini-Frauen ansprechen, wenn sie in grösseren Gruppen auftauchen würden, so Maccagnan.

Im Schwimmbad Waldacher in Volketswil kämen vier bis fünf Burkini-Trägerinnen in der Woche, meldet Chefbademeister Urs Blättler. Man dulde sie «auf Zusehen hin». Es sei kein einfaches Thema, räumt er ein. Diverse Stammgäste störten sich daran, dass muslimische Männer leger in kurzen Hosen und T-Shirt auftauchten, während deren Frauen von oben bis unten bekleidet sein müssten. Man habe aber absichtlich noch keine strikte Regeln aufgestellt, weil man abwarten und Erfahrungen sammeln wolle, erklärt Blättler.

Nicht gesichtet, nicht geregelt

Auch Adliswil kennt keine Spezialregel. Laut Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit, sei man im Beobachtungsstadium. Es sei noch nie eine Muslimin im Burkini im Hallen- und Freibad Im Tal gesichtet worden. Deshalb sei es bisher auch kein Thema gewesen.

Das könnte sich nächstes Jahr ändern. Im Frühling nämlich nimmt etwa Ochsner Sport Burkinis ins Sortiment auf, wie ein Filialleiter sagt.

Alle Angefragten sind sich indes einig: Das viel grössere Problem als Burkini-Frauen sind die jungen Männer, die unter ihren Badeshorts Unterhosen tragen und so ins Wasser gehen. Diese unhygienische (und nirgends erlaubte) Mode gibt es zwar seit einigen Jahren – es gibt auch schon Badehosenmodelle mit eingenähten Fake-Unterhosen. Doch noch immer müsse er bis zu zehn Männer ermahnen, sagt etwa Urs Blättler aus Volketswil. Am Tag.

