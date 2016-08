Statthalter stützt das Verbot des «Thompson»-Konzerts in Schlieren

Ende Juli entschied der Stadtrat von Schlieren, dass der für den 3. September geplante Auftritt des nationalistischen kroatischen Musikers Marko Perkovic alias Thompson in der Schlieremer Sporthalle Unterrohr nicht stattfinden darf. Die Stadt begründete den Entscheid mit Bedenken um die öffentliche Sicherheit. Auch die grosse Medienpräsenz und die vielen verärgerten Reaktionen haben zum Verbot beigetragen.

Gegen die Verfügung des Stadtrats wurde ein Rekurs beim Statthalter des Bezirks Dietikon eingereicht. Dieser hat nun mitgeteilt, dass er den Entscheid der Stadtbehörden stütze und den Rekurs abgewiesen habe. Der Stadtrat Schlieren hat laut Statthalter die Güterabwägung zwischen privatem und öffentlichem Interesse korrekt vorgenommen. Durch den Entscheid seien keine Grundrechte verletzt worden.

Mit dem Konzert von Thompson ist gleichzeitig die ganze «Kroatische Nacht» abgesagt, die am 3. September in Schlieren hätte stattfinden und in deren Rahmen der Musiker hätte auftreten sollen.

Einreissesperre aufgehoben

Perkovic alias Thompson, dessen Übername sich auf die Waffenmarke beruft, mit der er in den 1990er-Jahren in den Kroatienkrieg gezogen war, gilt als Nationalist, der gegen Serben hetzt und das Ustascha-Regime verherrlicht.

Im Jahr 2009 verhängte das Bundesamt für Polizei (Fedpol) eine Einreisesperre gegen Perkovic. Mittlerweile darf Thompson wieder in der Schweiz auftreten. Im Dezember 2015 stand die Band in Freiburg auf der Bühne, wobei die Organisatoren die Liedauswahl kontrollierten.

Die Jungsozialisten Kanton Zürich bezeichneten den Sänger als «Feind der freien und demokratischen Gesellschaft». In einem offenen Brief forderten die Juso die Stadt Schlieren und die kantonalen Behörden auf, das Konzert abzusagen. Die Vertriebsplattform Starticket hatte den Vorverkauf für das Konzert bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid der Stadt Schlieren eingestellt. (SDA)