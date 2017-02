Uber-Fahrer soll 19-Jährige sexuell missbraucht haben

Es ist der erste öffentlich bekannte Fall in der Schweiz, in dem sich ein Uber-Fahrer wegen eines sexuellen Übergriffs verantworten muss, wie die «Zürichsee-Zeitung» schreibt: Eine 19-Jährige von der Goldküste trank Anfang 2016 an der Geburtstagsfeier eines Freundes so viel Alkohol, dass sie sich übergeben musste. Da sie kaum noch stehen oder sprechen konnte, bestellten ihre Freunde ein Uber-Taxi.

Um drei Uhr morgens wurde sie von einem heute 48-jährigen Uber-Fahrer abgeholt. Was danach passierte, ist umstritten und wurde am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Meilen verhandelt.

Geschlechtsverkehr in Seitenstrasse

Der Vorwurf der 19-Jährigen: Der Fahrer habe sie während der Fahrt geküsst und unsittlich berührt. Dafür habe er einen Stopp auf einem Parkplatz in Küsnacht eingelegt. Wie die Daten von Uber zeigen, fuhr er die junge Frau danach nicht direkt nach Hause, sondern nach Zumikon. Dort sei es in einer Seitenstrasse zum Geschlechtsverkehr gekommen.

Der 48-jährige Uber-Fahrer streitet alles ab: Alles sei im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. Als die Frau gesagt habe, er solle aufhören, weil sie sich übergeben müsse, habe er sofort von ihr abgelassen, so der ehemalige Taxifahrer, der nebenberuflich Fahrten für Uber durchführte und wegen Kokain-Transports vorbestraft ist.

Anwalt fordert Freispruch – Staatsanwältin 24 Monate

Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten, wovon der Angeklagte acht Monate im Gefängnis absitzen soll. «Er nutzte ihren wehrlosen Zustand aus.» Der Beschuldigte habe immer nur das gestanden, was man ihm nachweisen konnte. «Erst als er begriff, dass ihn ein DNA-Spurenabgleich der Lüge überführen könnte, hat er die sexuelle Handlung zugegeben.»

Der Anwalt des Angeklagten verlangte einen Freispruch. Die junge Frau könne sich nicht mehr richtig erinnern, was vorgefallen sei. Die Situation sei «aufgrund falscher Einschätzung ausgesendeter Signale ausgeufert». Das Gericht fällte am Mittwoch noch kein Urteil.

