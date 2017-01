Uetliberg: Das sind die neuen Regeln für Kulm-Chef Fry

Ist es das Ende des zwölfjährigen Streits mit unzähligen Gerichtsentscheiden zur Nutzung des Zürcher Hausbergs? So zumindest sieht es der Kanton. «Die Baudirektion ist überzeugt, dass der Gestaltungsplan ausgewogen ist und den verschiedenen Interessen gerecht wird», heisst es in einer Mitteilung von heute Freitag.

Nach der letzten Auflage vor einem Jahr, welche zu 27 Einwendungen führte, und einer Überarbeitung hat die Baudirektion von Markus Kägi (SVP) nun den definitiven Gestaltungsplan erlassen. Zudem wurde der Nutzungsvertrag mit Uto-Kulm-Hotelier Giusep Fry unterzeichnet.

Kiosk bleibt möglich

Im Streit zwischen dem Verein Pro Uetliberg und dem Kanton sowie Kulm-Chef Fry ging es vornehmlich um Bauten auf dem Vorplatz, die Anzahl zulässiger Autofahrten zwischen SZU-Station und Hotel, die Zugänglichkeit für die Ausflügler, die Beleuchtung und den Lärm – Stichwort Eventitis. Fry hat schon einige Bauten wie die Terrasse oder einen Kiosk rückbauen müssen.

Gemäss Baudirektion sind die Auswirkungen auf das Gebiet, das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) verzeichnet ist, «minimiert» und gleichzeitig die Interessen des privaten Grundeigentümers Fry gewahrt worden. So gibt es auf der Terrasse keinen Baubereich mehr, ein Kiosk auf maximal 6 mal 6 Metern Fläche und 4 Metern Höhe beim Aussichtsturm oder an der Hausecke bei der Bellezza-Terrasse ist aber zulässig. Helikopterflüge sind – so stand es bereits im Entwurf – nicht mehr möglich, und die Beleuchtungsmöglichkeiten wurden eingeschränkt. Fassadenbeleuchtungen und andere «inszenierende Beleuchtungselemente» wie Baumbeleuchtungen sind nicht gestattet.

Busse von 10'000 Franken angedroht

Das Kontingent von 4000 Autofahrten wiederum wurde beibehalten, wobei eine Hin- und Rückfahrt als eine Fahrt gilt und Fahrten mit dem Elektromobil nicht angerechnet werden. Die Fahrtenzahl wird kontrolliert. Wird die Zahl von 4000 Fahrten überschritten, droht eine Busse von 10'000 Franken plus eine weitere, nicht näher beschriebene Sanktion pro Fahrt.

Weiter bleibt die öffentlich zugängliche Fläche gesichert. Hotelier Fry muss auch den Aussichtsturm und die WC-Anlage öffentlich zugänglich behalten, darf die Öffnungszeiten aufs Restaurant abstimmen und auch eine Gebühr verlangen. Auf die Einwendung der Stadt Zürich, die den Unterhalt des Turms sicherstellen wollte, ging die Baudirektion nicht ein. Das sei bereits im Planungs- und Baugesetz geregelt.

Oktoberfest und Hochzeiten bleiben möglich

Auf den Aussenflächen weiterhin möglich bleiben temporäre Nutzungen. Erlaubt werden pro Jahr vier grössere Anlässe à drei Wochen wie etwa ein Oktoberfest. Zusätzlich können auf den Terrassen jährlich zwei grosse Hochzeits- oder Geburtstagsfeste mit Zeltbauten oder Holzhütten veranstaltet werden.

Der Plan liegt ab heute 30 Tage lang auf und kann beim Baurekursgericht angefochten werden. Falls dies nicht geschieht, tritt er im Februar in Kraft.

«Zu viele zu laute Events»

Widerstand ist allerdings wahrscheinlich. Nach einer ersten Sichtung ist Pro-Uetliberg-Chefin Margrith Gysel alarmiert. Für den Verein wichtige Einwendungen seien nicht berücksichtigt worden. So sei das Fahrtenkonzept unverändert geblieben. Auch die zulässigen Lärmwerte seien nicht wie verlangt gesenkt worden, kritisiert Gysel. Es seien nach wie vor zu viele zu laute Events erlaubt. «Wir werden wenn nötig rekurrieren», sagt Gysel. Der Entscheid falle aber erst nächste Woche, nachdem sie den 66-seitigen Gestaltaungsplan gründlich studiert habe.

Das ist der Link zum Gestaltungsplan. (Tages-Anzeiger)