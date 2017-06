Vom Geschäft mit Asche und Urnen

Am 1. Januar 2016 ersetzte im Kanton Zürich eine neue Bestattungsverordnung jene aus dem Jahr 1963. Ein Abschnitt musste vorerst unberücksichtigt bleiben. Denn gegen Paragraf 29 Absatz 3 hatte die Sterbehilfeorganisation Dignitas Beschwerde erhoben. Der Absatz heisst: «Das gewerbsmässige Beisetzen von Urnen oder Ausbringen von Kremationsasche ausserhalb von Friedhöfen ist verboten.»

Bloss aus dem Umstand, dass die Organisation Beschwerde zunächst ans Zürcher Verwaltungsgericht und dann ans Bundesgericht erhoben hat, darf nicht automatisch geschlossen werden, dass Dignitas einen entsprechenden Service auch tatsächlich anbieten will. Wenn aber Dignitas zur Wahrung seiner eigenen Interessen Beschwerde erhebt, ist laut Bundesgericht «rügegemäss» davon auszugehen, dass die Organisation «mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit eine Bestattungstätigkeit ausserhalb öffentlicher Friedhöfe im Sinne eines Gewerbes auszuüben gedenkt».

Urnen im Zürichsee

Der Annahme voraus ging vor Jahren der Verdacht: Ohne Beweise vorzulegen, unterstellte man der Sterbehilfeorganisation, sie würde Urnen im Zürichsee beisetzen. Im Herbst 2008 waren Knochenreste und Asche entdeckt worden, die darauf hindeuteten, dass es sich um menschliche Überreste handelte. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) teilte Dignitas in der Folge per Brief mit, dass die gewerbsmässige Bestattung in Zürcher Gewässern ohne Genehmigung verboten sei. Eine Reaktion vonseiten der Organisation blieb laut SDA aus. Im Frühjahr 2010 entdeckten dann Angestellte der Seerettung Küsnacht auf dem Seeboden zahlreiche Urnen mit menschlicher Asche. Das Awel erstattete Anzeige gegen unbekannt wegen Störung des Totenfriedens. Doch wer die Urnen im See versenkt hatte, ist bis heute ungeklärt.

In seinem gestern veröffentlichten Entscheid bestätigte das Bundesgericht das verordnete Verbot der gewerbs­mässigen Beisetzung von Urnen oder das Ausbringen von Kremationsasche ausserhalb von Friedhöfen. Gegen die Bestimmung hatte Dignitas eine Reihe von Einwänden erhoben. Die Organisation kritisierte unter anderem, das Verbot schränke die in der Verfassung garantierte Wirtschaftsfreiheit ein, ohne dass dafür eine ausreichende gesetzliche Grundlage oder ein öffentliches Interesse vorliege. Zudem werde das Prinzip der Verhältnismässigkeit verletzt.

Dem hielt das Bundesgericht unter anderem entgegen: Das Bestattungswesen im Kanton sei aus sozialpolitischen und polizeilichen Gründen monopolisiert und damit dem sachlichen Anwendungsbereich der Wirtschaftsfreiheit entzogen. Der Ausschluss der Wirtschaftsfreiheit gründe letztlich in der Achtung der Menschenwürde. Die Lausanner Richter sahen auch eine ganze Reihe von weiteren rechtsstaatlichen Prinzipien von Verfassungsrang als nicht verletzt an.

Private nicht betroffen

Die umstrittene Regel in der neuen Bestattungsverordnung betrifft Private nicht. Angehörige von Verstorbenen haben gemäss Gesundheitsgesetz das Recht, über die in einer Urne gesammelte Leichenasche im Rahmen der Schicklichkeit zu verfügen. Es ist auch gestattet, damit Drittpersonen zu betrauen, solange diese Drittpersonen dem nicht gewerbsmässig nachkommen. Sollen Urnen oder Kremationsasche ausserhalb von Friedhöfen beigesetzt oder ausgebracht werden, haben aber auch Privatpersonen einige Regeln zu beachten.

So müssen die Bestimmungen des Forst-, Gewässerschutz-, Luftfahrt-, Bau- und Umweltrechts eingehalten werden. Zudem dürfen Urnen und Kremationsasche nicht als solche erkennbar sein und nach kurzer Zeit nicht mehr wahrgenommen werden können. Die Gemeinden können einschränkende Bestimmungen oder Verbote erlassen, wenn sich das Beisetzen oder Ausbringen von Asche störend auswirkt. Für Flächen des Kantons ist die Gesundheits­direktion zuständig. Eine eigentliche Bewilligung ist bei Beachtung der Auflagen aber nicht nötig.

Unter welchen Voraussetzungen die Schicklichkeit verletzt und die Pietäts­gefühle anderer Menschen gestört wird, ist nicht immer offensichtlich. Was bedeutet denn die Auflage, dass Urnen oder Asche «nicht als solche erkennbar sind»? In seinem Bericht zur neuen Bestattungsverordnung hielt der Regierungsrat fest, es sei zu tolerieren, «dass Angehörige in Einzelfällen Kremationsasche ausstreuen». Rücksicht nehmend auf das Empfinden anderer, sei es aber beispielsweise verboten, die Asche in einem Waldweiher auszubringen, der häufig von Familien besucht werde. Gleiches gelte, wenn die Kremationsasche auf einem viel begangenen Wanderweg so ausgebracht werden soll, dass sie als Asche erkennbar sei.

Bisher keine Anfragen

Seit Inkrafttreten der neuen Verordnung sind bei der Gesundheitsdirektion keine Anfragen von privater Seite für eine Seebestattung eingegangen. In den Jahren 2006 bis 2008 hatten zwei Personen um eine solche Zustimmung ersucht – und sie wegen der engen Beziehung der Verstorbenen zum See auch erhalten.

(Tages-Anzeiger)

