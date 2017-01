Wer am Uetliberg in Not gerät, wird belächelt

Zwei Schlittler mit verletzten Knöcheln musste die Rega am Sonntagabend am Uetliberg retten – mit Helikopter und Seilwinde. Es ist nicht das erste Mal, dass zur Bergung von Verunglückten die Rettungsflugwacht zum Zürcher Hausberg ausrücken musste. Über 40 Personen retteten die Einsatzkräfte in den vergangenen 15 Jahren über den Luftweg. Sei es, weil Wanderer schlecht ausgerüstet an einer steilen Stelle stecken blieben. Sei es, weil sie sich nach Sonnenuntergang verirrten und im unwegsamen Gelände keinen Schritt mehr in die Dunkelheit zu tun wagten.

Sie alle können sich hämischer Kommentare sicher sein: «Klar, mit einer Gehhilfe ists schwierig», schreibt etwa ein Leser von Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Ansonsten: Die Fallätsche sei zwar etwas steil, aber vor allem wegen der Zecken ein Problem. Die Spötter haben unrecht: Der Uetliberg mag vom Badzimmerfenster aus gesehen nur ein sanfter Hügelzug sein. Und bei schönem Wetter und mit guter Ausrüstung tatsächlich nicht sehr anspruchsvoll. «Doch es gibt durchaus ein paar heikle Passagen, vorab die Fallätsche, wo sich nach 600 Höhenmetern der letzte Trampelpfad verliert und ab 700 Metern felsige und glatte Abschnitte warten», sagt Revierförster Rolf Lehmann.

«Sehr exponierte Stellen»

Rega-Sprecher Adrian Schindler pflichtet ihm bei. «Es gibt hier sehr exponierte Stellen.» Aber nicht nur am Uetliberg. Auch auf der Lägeren oder in den Wäldern des Zürcher Oberlandes könne man schnell in Not geraten und auf eine Rettung per Helikopter angewiesen sein. «Weil es ganz einfach die beste Möglichkeit ist, in nützlicher Frist zu den in Not Geratenen vorzudringen.»

Prominentestes Opfer des unterschätzten Uetlibergs ist Drehbuch- und Bestsellerautor Charles Lewinsky («Fascht e Familie», «Melnitz»). An einem schönen Sonntag im Jahr 2003 verlief er sich zusammen mit seiner Frau so gründlich, dass die beiden an der Seilwinde aus der Flanke des Berges ausgeflogen werden mussten. Auch einem Helikopterpiloten und dem Hund des Stadtpräsidenten wurde der Berg vor bald 20 Jahren zum Verhängnis.

