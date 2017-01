Wie es mit dem «Sternen» weitergeht

Es waren dramatische Szenen, die sich in der Nacht zum 19. Dezember in Sternenberg abgespielt hatten. Das Restaurant Sternen brannte lichterloh. Die Feuerwehr stand im Grosseinsatz, das Haus war trotzdem nicht zu retten. Der Schaden beläuft sich auf 1,5 Millionen Franken. Die Brandursache ist noch immer unbekannt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagt.

Doch die Feuersbrunst kurz vor Weihnachten soll nicht das Ende des Restaurants sein, das dank des Films «Sternenberg» Berühmtheit erlangte. «Wir wollen den Sternen auf jeden Fall wieder aufbauen», sagt die Inhaberin Marianne Brühwiler. Doch bis dahin werden mindestens noch zwei Jahre vergehen, glaubt die Wirtin. Deshalb plant sie einen provisorischen Restaurantbetrieb. «Wenn alles gutgeht, würden wir im April starten – spätestens an Ostern.»

Provisorium im Nachbarhaus

Idee ist es, das Provisorium in der Dépendance des ehemaligen Sternen einzurichten, die von den Flammen verschont blieb. Im Saal des Hauses soll gemäss Brühwiler das Restaurant entstehen, die Küche würde in Containern untergebracht, die an das Gebäude angebaut werden.

Die Planung sei noch nicht abgeschlossen. Es gehe nur schleppend voran, weil viele Behörden involviert seien und es einige Auflagen gebe, sagt Brühwiler. «Aber sobald wir eine Bewilligung haben und die Versicherung uns die Finanzierung zusichert, können wir mit dem Bau des Provisoriums beginnen.»

Der provisorische Betrieb würde die Zeit überbrücken, bis das Restaurant wieder steht. Am 26. Januar wird laut Brühwiler eine Sitzung mit Gemeindevertretern, der Denkmalpflege und dem Architekten stattfinden. «Dann werden wir unseren Vorschlag für einen Neubau unterbreiten. Letztendlich entscheidet die Denkmalpflege, was wo gebaut werden darf, denn auch das Ortsbild von Sternenberg steht unter Schutz.»

Unterstützung durch die Gemeinde

Zumindest von der Gemeinde Bauma, zu welcher Sternenberg seit Anfang 2015 gehört, bekommt das Bauprojekt Rückenwind. «Es ist uns sehr wichtig, dass es in Sternenberg wieder ein Restaurant gibt. Wir würden uns das wünschen und unterstützen dieses Projekt, so weit es geht», sagt Gemeindepräsident Andreas Sudler zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet.

Über einen finanziellen Zustupf habe man allerdings noch nicht diskutiert. «Ich will es nicht ausschliessen, aber wir können nicht jeden finanzieren, dessen Haus einem Brand zum Opfer gefallen ist. Das lässt unser Gemeindebudget einfach nicht zu», sagt Sudler und weist darauf hin, dass der Sternen nicht das einzige Haus auf Gemeindegebiet ist, in dem es Ende Jahr brannte. Am 13. Dezember verursachte ein Brand in einer Tiefgarage in Bauma über eine Million Franken Sachschaden, und am 29. November geriet eine Gewerbeliegenschaft in Brand. Schadenssumme: über 100'000 Franken.

Die Sternen-Wirtin gibt sich zuversichtlich, dass ihr Restaurant den Betrieb bald wieder aufnehmen kann. «Ich will aber nicht übers Ziel hinausschiessen. Wir fangen mit wenig Personal an und würden mit der Zeit weiter aufstocken.» Unterstützung erhält die 47-Jährige von ihrer Familie. Momentan wohne sie mit ihrer Tochter bei ihren Eltern in Bauma. Sie habe aber bereits wieder eine Wohnung in Sternenberg gefunden. «Im Mai können wir einziehen. Bis dahin müssen wir uns halt etwas einschränken, aber es nimmt alles langsam wieder Gestalt an.»

(Tages-Anzeiger)