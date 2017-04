Winterthurer Schulen unter neuer Leitung

Am 2. April 2017 haben die Winterthurer den Grünen Jürg Altwegg in den Stadtrat gewählt. Heute Montag hat der Rat die Departemente «einvernehmlich» neu unter sich verteilt, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Winterthur heisst.

Demnach übernimmt Stefan Fritschi (FDP) nach sieben Jahren als Leiter des Departements Schule und Sport neu die Technischen Betriebe der Stadt. Über einen solchen Wechsel hat man bereits im Vorfeld der Wahlen gemunkelt. Altwegg, der dieses Departement von seinem abtretenden Parteikollegen Matthias Gfeller gerne übernommen hätte, wird nun das frei werdende Schuldepartement leiten.

Interimsleitung bis zu Altweggs Amtsantritt

Alle übrigen Stadträte bleiben ihren bisherigen Ämtern treu. Yvonne Beutler (SP) wird auch in Zukunft die Winterthurer Finanzen betreuen, Josef Lisibach (SVP) bleibt Departementsleiter Bau, Barbara Günthard-Maier (FDP) ist weiterhin Leiterin des Departements Sicherheit und Umwelt. Nicolas Galladé (SP) bleibt Winterthurer Sozialvorsteher und Michael Künzle (CVP) wird weiterhin als Stadtpräsident amten.

Bis der neu gewählte Stadtrat Jürg Altwegg sein Amt am 1. Juli 2017 antreten wird, gilt die jetzige Interimslösung: Barbara Günthard-Maier ist zuständig für das Stadtwerk, Stefan Fritschi für den Betrieb der Stadtbuslinien und Josef Lisibach leitet bis dahin die Abteilung Stadtgrün des Departements Technische Betriebe.

(tif)