Zürcher Gericht schmettert Klage gegen Fifa ab

Das Handelsgericht des Kantons Zürich tritt nicht auf eine Klage von drei internationalen Gewerkschaften gegen die Fifa ein. Diese hatten den Fussballverband wegen schlechter Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern kritisiert, die in Katar die Stadien für die WM 2022 bauen.

Der Fussballverband begrüsst den Beschluss des Gerichts, wie die Fifa am Freitag mitteilte. Die Fifa «nimmt die Problematik der Arbeitsbedingungen und der Menschenrechte im Zusammenhang mit der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar sehr ernst».

Die Fifa verfolge die Lage sehr genau und werde - wie dies auch Präsident Gianni Infantino kürzlich deutlich gemacht habe - die katarischen Behörden weiter dazu anhalten, den Arbeitern sichere und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu garantieren, heisst es in der Mitteilung.

Arbeitsgerichte in Katar gefordert

Zwei Gewerkschaften aus Bangladesh und eine Gewerkschaft aus den Niederlanden hatten in ihrer Klage der Fifa, die ihren Sitz in Zürich hat, unter anderem Menschenrechts- und Persönlichkeitsverletzungen vorgeworfen.

Die erhobenen Vorwürfe drehen sich insbesondere um die Anstellungsbedingungen von Gastarbeitern, welche in Katar im Auftrag von dortigen Unternehmen die Stadien und die weitere für die WM benötigte Infrastruktur erstellen. Die Gewerkschaften forderten in ihrer Klage vom 8. Dezember 2016, dass die Fifa in Katar darauf hinwirken müsste, dass die dort involvierten Unternehmen unter anderem die Menschenrechte einhielten und dass die katarischen Behörden effektive Arbeitsgerichte einrichten würden.

Vorliegende Klage ist unzulässig

Das Handelsgericht hat sich mit den Vorwürfen und Forderungen der Gewerkschaften inhaltlich nicht auseinandergesetzt: Das Gericht sei «nach ausführlicher Prüfung der Sach- und Rechtslage zum Schluss gekommen, dass sich die Klage bereits aus formellen Gründen als unzulässig erweist», heisst es in der Zusammenfassung des Beschlusses.

Zahlreiche Begehren der Gewerkschaften, welche teilweise auf die Schaffung neuer Arbeitsgesetze und Gerichtsinstanzen in Katar abzielen, erweisen sich nach Ansicht des Handelsgerichts als zu unbestimmt, zu unklar und damit rechtlich unzulässig. Hinzu komme, dass es sich um keine «handelsrechtliche Streitigkeit» handelt.

Das Gericht musste deshalb weitere Fragen nicht abschliessend beurteilen. So etwa jene, ob es rechtlich zulässig sei, ein Verein mit Sitz in Zürich unter Schweizer Strafandrohung zu verpflichten, die Änderung der politischen Organisation, des Gerichtswesens sowie der Rechtsordnung eines souveränen ausländischen Staates herbeizuführen.

Der Entscheid das Handelsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Eine Beschwerde vor Bundesgericht ist noch möglich.