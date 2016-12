«Zürich ist bereit, wenn die Welt untergeht»

Der britische Komiker und Youtube-Star Tom Scott veröffentlicht regelmässig Videos über verblüffende Plätze auf der Erde, über Sprachen, Technik und Internet oder über Dinge, die man wohl nicht wusste. Das aktuellste Video aus letzterer Kategorie ist über die Stadt Zürich und erfreut derzeit seine rund 700'000 Follower.

Während rund zwei Minuten spricht der Brite über die Wasserversorgung der Stadt Zürich. «In Zürich gibt es Hunderte von Brunnen mit dem wohl sichersten Trinkwasser der Welt», so Scott. Für ihn besonders faszinierend: Bei einem Notfall habe die Stadt Zürich ein komplettes Reservesystem mit einer unabhängigen Quelle. «Manche Städte haben Reservetanks oder irgendeinen Plan B, aber Zürich hat zwei komplette Systeme», so Scott. Zürich sei also bereit, falls die Welt untergeht.

«Einziges Land mit genügend Luftschutzkellern»

Im gleichen Zusammenhang spricht Scott zu Beginn des Videos noch über die Zivilschutzkeller in der Schweiz. «Die Schweiz ist das einzige Land der Welt, das genügend Atombunker hat für die ganze Bevölkerung», sagt Scott. Derzeit würden diese Keller zwar nur als Lagerplatz genutzt, doch: «Gerät die Welt auf einen dunklen Pfad, ist man in der Schweiz bereit.»

Rund 180'000-mal wurde das Video bereits angeschaut, und die Youtube-Community ist begeistert: «Zwei Gründe mehr, in die Schweiz zu ziehen», «Alle Städte sollten dies haben» oder «Bin gleich zurück – plane gerade meinen Umzug nach Zürich» – so lautet der Tenor der Kommentare. Aber auch Einheimische melden sich zu Wort und sind überrascht: «Ich lebe in Zürich und wusste dies nicht.»

«Springbrunnen für Hund? Grossartig!»

Besonders die Trinkvorrichtung für Hunde bei den Zürcher Brunnen sorgt für grosse Freude: «Ist der kleine Springbrunnen für Hunde? Wenn ja, ist das grossartig» oder «In der Schweiz sind Hunde auch Personen», wird kommentiert.

Es gibt aber auch negative Kommentare: «Ich würde es hassen, in der Schweiz zu wohnen. Bei dem Wasser müsste ich die ganze Zeit aufs WC.» Und eine Userin fordert gar: «Macht lieber mal ein negatives Video über die Schweiz.» (Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet von TA)

