Zürichs Tankstellen für ausgepowerte Handys

Der Akku ist leer, das Handy tot und keine Steckdose in Sicht – im Jahr 2016 ist das für viele so etwas wie ein Schreckensszenario von existenzieller Tragweite. Deshalb schleppen manche in der Tasche ein Ladegerät mit sich herum, eine sogenannte Powerbank, die ihr Smartphone im Notfall mit frischer Energie versorgt.

Viel zu umständlich fanden das die Köpfe hinter zwei Jungunternehmen aus Zürich und dem Aargau, die unabhängig voneinander eine ähnliche Idee entwickelt haben: die Ladestationen mit anderen teilen. Sie unterscheiden sich allerdings bei der Antwort auf die zwei entscheidenden Fragen: Wo findet man die Geräte, wenn man sie braucht? Und was kostet eine Ladung?

Zahlen und mitnehmen

Das Zürcher Start-up Battere hat sich mit der grossen Handelsgesellschaft Valora zusammengetan. Diese bietet in ihren Kiosken, in Avec-Shops und «Press & Books»-Läden die knallgrünen Akkus von Battere zum Verleih an. Für 4 Franken und ein Depot von 15 Franken kann man ihn mitnehmen und während maximal einer Woche behalten. Der Vorteil: Man ist nicht an einen Ort gebunden, während man sein Handy auflädt. Zurückbringen kann man ihn an einer beliebigen anderen Stelle.

Battere hat vor drei Jahren mit einem anderen Geschäftsmodell angefangen: als Akku-Lade- und Lieferdienst für KMU und Grossunternehmen. Privatpersonen waren damals als Zielgruppe noch zu wenig interessant. Das hat sich inzwischen geändert. Gleich bleibt bei beiden Geschäftszweigen der umweltschonende Impuls: Die Akkus werden laut Battere ausschliesslich mit Solarstrom geladen.

Gratis, dafür stationär

Auch das Aargauer Start-up Powerhub wirbt mit Umweltschutz für sein Produkt, verfolgt ansonsten aber einen anderen Ansatz. Hier ist das Aufladen des Handys kostenlos, dafür sind die Ladegeräte stationär. Sie stehen an Orten zur Verfügung, wo man sich ohnehin längere Zeit aufhält, namentlich in Cafés und Restaurants. Zurzeit gibt es das Angebot an 74 Orten in Zürich sowie an gut 60 weiteren Orten in der ganzen Schweiz. Bis in einem Jahr wollen die Gründer diese Zahl mehr als verzehnfacht haben.

Finanziert wird das Angebot über klassische Werbung, die auf die Gehäuse der Ladestationen aufgedruckt ist. Ein wichtiger Werbekunde, der dies offensichtlich interessant fand, ist laut Powerhub die Swisscom. Manche Restaurants, wie etwas das Hiltl, möchten keine Werbung von Dritten in ihrem Lokal. Sie zahlen dafür eine Mietgebühr für das Gerät, das sie ihren Gästen als Service zur Verfügung stellen.

Was beide Unternehmen wieder verbindet: Sie verfügen je über eine App mit einer Karte, auf der sich sämtliche Standorte abrufen lassen. (hub)