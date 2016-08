Amok-Alarm im Triemlispital

Gestern Morgen gegen halb neun im Zürcher Stadtspital Triemli – eine Mitarbeiterin des Notfalls sieht einen Mann, der in den Bettenlift geht und entschwindet. Der Mann hat einen Rucksack dabei, aus dem ein Sturmgewehr lugt.

Ist ein Amoktäter unterwegs zu den Patienten? Die Stadtpolizei wird alarmiert. Sie kommt mit grossem Aufgebot: Fünf Streifenwagen fahren vor, Beamte schwärmen aus.

Der Mann mit dem Gewehr ist schnell gestellt. Man spricht mit ihm, kann bald Entwarnung geben. Der Mann hatte nichts Böses im Sinn. Er hat auch nicht ungesetzlich gehandelt. Das Sturmgewehr nahm er mit, um am Abend das Obligatorische zu schiessen. Es handelt sich um einen Mitarbeiter des Spitals.

Die Sache sei «sofort fachmännisch und sachlich geklärt» worden, heisst es später in einer internen Mitteilung ans Personal. Sandra Graf, stellvertretende Leiterin der Triemli-Kommunikation, erklärt: Der Mitarbeiter sei sich gar nicht bewusst gewesen, was er mit dem Gewehr auslöste. Man habe ihn gebeten, in Zukunft doch das Gewehr ganz zu verpacken und so unsichtbar zu machen.

«Wir sind ein öffentliches Haus und verantwortlich für unsere Patienten», sagt Graf. Und: «Besser, man reagiert einmal zu viel als einmal zu wenig.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)