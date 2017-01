Apokalyptischer Raketenzauber hinter Nebelwand

Das Jahr endete friedsam aber apokalyptisch. Auf dem rot ausgeleuchteten Fluss schwamm eine Schwanentruppe leicht verstört der Gegenwart davon. Sie wollten nur noch flussabwärts, weg vom See, weg von der johlenden Menschenmasse. Blitze und Donner im Hintergrund, überall Rauch. Im Kriegsfilm «Apocalypse Now» aus dem Jahr 1979 hiess der Fluss Mekong. Die rote Farbe war Sinnbild für das surrealistische Grauen, das sich während des Vietnamkriegs abspielte. Heute, am ersten 1. Januar 2017, stand die rote Farbe für etwas Harmloses: ein misslungenes Feuerwerk.

3,5 Tonnen Feuerwerksmaterial waren es in diesem Jahr. Von Swiss Casinos Zürich gesponsert, von Manuel Hirt arrangiert. Der Innerschweizer Feuerwerk-Künstler wüsste im Grunde, wie es geht. Er plante den Zürcher Silvesterzauber schon zum achten mal, beim internationalen Feuerwerksfestival erreichte er den 1. Platz. Doch gegen das Wetter war auch er machtlos: «Es nervt. Das Publikum kommt extra nach Zürich und sieht nicht viel», sagte Hirt schon während den Vorbereitungen.

Vorgewarnt durch den Wetterbericht ahnte er, was auf ihn zukommen wird: Seine Feuerwerks-Kunst, die hinter einer Nebelwand verblasst. Von blossem Auge kaum zu sehen, mit dem Ohr nur noch zu erahnen – wie schon im letzten Jahr. «Ahhhh» und «Ohhhh» riefen die Zuschauer dennoch vereinzelt. Immer dann, wenn grelle Lichtblitze das dichte Grau durchdrangen und die Umgebung in ein beeindruckendes Licht tauchten. Die meisten Zuschauer nahmen es mit Humor. Schliesslich war es nicht ihr Steuergeld, sondern gesponsertes Feuerwerk, das im Nichts verpulverte.

Ich hab mir das Feuerwerk schön getrunken. Merci Züri. Merci Nebel. Euch allen ein glückliches, gesundes 2017. pic.twitter.com/m1YxFHd47k — Sofia Mendes (@psMendes_) 31. Dezember 2016

Rund 150'000 Menschen drängten sich in diesem Jahr ums Zürcher Seebecken. Viele kamen wegen dem Feuerwerk, aber nicht nur. Es gab unzählige Essensstände, Bars und Konzertbühnen. Alles streng bewacht durch ein grosses Sicherheitsdispositiv. Anschläge wie jener in Berlin sind in den Köpfen zu präsent, um Letzteres zu vernachlässigen. Besonders die grossen Strasseneingänge zum Festareal wurden streng bewacht: Maschinengewehre am heiteren Volksfest – das gehört nicht erst seit diesem Jahr zum traurigen Standard.

Gefährliches Feuerwerk und eine VIP-Zone

Die Sicherheitskräfte konzentrierten sich aber auch auf private Feuerwerks-Künstler. Leute, die ihre eigenen Raketen und Knallkörper zum Seebecken trugen, um sie dann in der Menschenmasse abzufeuern. Die Organisatoren wiesen mit unzähligen Warnhinweisen auf die Gefahren solcher Spielereien hin. Die Stadtpolizei Zürich kündigte an, rigoros zu büssen. Dennoch konnten es einige nicht lassen. Ob es dabei zu Verletzten kam, ist noch nicht unbekannt.

Wer von diesen Raufereien nichts mitbekommen wollte, der begab sich in die VIP-Zone. Zum ersten Mal gab es für 350 zahlende Gäste einen abgesperrten Bereich am General-Guisan-Quai. Für 35 Franken pro Person konnte man dem Gedränge und Geschubse etwas entgehen. Ein grosser Erfolg: die Plätze waren innert Minuten ausverkauft. Der weitaus grösste Teil des Festareals stand den Besucherinnen und Besuchern nach wie vor gratis zur Verfügung. Bis drei Uhr konnte offiziell draussen gefestet werden. Einige zog es danach weiter in die Klubs. Das misslungene Feuerwerk schien schnell vergessen. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr.

(mrs)