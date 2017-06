Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Der Zwischenfall ereignete sich gestern Sonntagabend kurz nach 19 Uhr in Sihlbrugg ZG beim Ebertswilerkreisel in Fahrtrichtung Autobahn. Ein 36-jähriger Autolenker verlor aus noch unbekannten Gründen die Beherrschung über sein Fahrzeug. Dabei prallte er mit seinem Auto in einen Baum, worauf sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegenblieb.

Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt, die 65-jährige Mitfahrerin verletzte sich mittelschwer. Sie wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital gefahren. Im Auto sassen noch drei weitere Personen: ein drei Jahre altes Mädchen, ein fünfjähriger Knabe und eine 37-Jährige. Alle drei wurden mit leichten Verletzungen in Spitalpflege gebracht. Das Auto erlitt Totalschaden.

Die Zuger Polizei sucht Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können: Telefon 041 728 41 41.

(wsc)