Basken-Demo in Zürich

Am Donnerstagabend nahmen etwa 100 Personen im Raum Stauffacher/Helvetiaplatz an einer Demonstration teil. Sie protestierten gegen die Ausschaffung der baskischen Politikerin Nekane Txapartegi. Spanien fordert, dass die mutmassliche ETA-Aktivistin ihre Strafe in ihrer Heimat verbüsst. Die Frau wehrt sich mit allen Mitteln gegen die Auslieferung.

Wie die Stadtpolizei gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet erklärte, hatte sie von der Kundgebung gewusst und sich dementsprechend «gut vorbereitet». Sie sei vor Ort immer einsatzbereit gewesen. Gemäss Auskunft der Behörden hätte es keine nennenswerte Zwischenfälle gegeben.

Gemäss einem Communiqué der Organisation der «Free Nekane Demonstration» fanden auch Kundgebungen in Luzern und Genf statt. (fal)