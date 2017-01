Da ist doch was...

Sie dachten, Sie kennen Zürich? Vielleicht doch nicht ganz. Oder haben Sie bisher bemerkt, dass das Ostportal des Hauptbahnhofs von der Walchebrücke aus betrachtet aussieht wie eine Katze? Dass die Bahnbrücke bei der Zürcher Hochschule der Künste etwas von einem Krokodil hat und der Aufzug zur Hardbrücke mit seinem Vordach einem Jungen mit einer Baseballcap ähnelt?

Zugegeben, es braucht etwas Fantasie, um diese Dinge zu erkennen. Und Farbe. Weil beides nicht immer vorhanden ist, übernimmt der Künstler und Grafiker François Chalet diesen Part. Mit seinen Collagen gibt er Objekten in der Stadt, die im Alltag kaum Beachtung finden, neue Gestalt. Ein paar Linien, etwas Weiss hier, Grün da, Blau dort und aus Lüftungsrohren wird ein weit aufgerissenes Maul, Jalousien werden zu Augenlidern, Kirchtürme zu Armen oder Kandelaber zu Rüsseln. Plötzlich ist Zürich voll mit neuen Menschen und Tieren. Dichtestress kommt dabei für einmal nicht auf, sondern einfach nur sehr viel Spass.

Mehr Lockerheit im Alltag

Es ist nicht das erste Mal, dass Chalet den Dingen neue Formen gibt. Auch seine früheren Wohnorte Paris und Berlin sowie andere Metropolen hat er in wahre Zoos verwandelt. Seine neuen Interpretationen von Altbekanntem überraschen und unterhalten. Ganz genau darum geht es dem Künstler. «Ich möchte mit meinen Bildern mehr Lockerheit in den Alltag bringen. Ich fände es wunderbar, wenn Zürich bunter und verspielter wäre.» Er habe einmal von einem Hochhaus geträumt, das wie eine Figur, eine Person ausgesehen habe. «Ich bin davon überzeugt, dass so ein Gebäude zu einer absoluten Attraktion werden würde. Mit meinen Zeichnungen komme ich diesem Traum zumindest ein wenig näher.»

Ein Objekt, dem Chalet daher nur zu gerne eine neue Bedeutung geben würde, ist der Swissmill Tower. «Ich wohne in Wipkingen und diese riesige Projektionsfläche direkt vor meiner Nase reizt mich jeden Tag», sagt der Künstler, der auch für seine Video-Installationen – unter anderem an der letztjährigen Einweihung des Gotthardtunnels – im In- und Ausland bekannt ist. Für das Sommerfestival «Aufsehen» der City Vereinigung Zürich von 2015 wollte er eine Projektion für das Silo kreieren. «Leider ist nichts daraus geworden. Aber seit ich diese Idee hatte, gehe ich mit offenen Augen durch die Stadt und sehe plötzlich überall Gesichter, Tiere und Figuren.»

Kreise, Linien, Dreiecke

Chalet sieht in seiner Arbeit eine Art Experiment. Er gehe nicht von einem Ziel aus, sondern folge einem Impuls und beobachte, was daraus entstehe. Einfache Formen wie Kreise, Linien und Dreiecke sind sein Markenzeichen. Auf ihnen baut er seine Figuren auf. Er suche für seine Fassadenbilder deshalb gezielt nach Objekten, bei denen diese Grundformen besonders dominant seien, sagt Chalet. «Die Stadt ist randvoll mit Charakteren, die einfach noch nicht sichtbar waren.»

Für die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Reformationsjubiläum wird Chalet ein weiteres bekanntes Gebäude der Stadt als Projektionsfläche für seine Videoarbeit nutzen: Das Innere des Zürcher Grossmünsters. Er setze sich deshalb momentan stark mit Zwinglis Zürich auseinander. «Es gibt vieles hier, das noch immer sehr zwinglianisch ist. Die Leute sind verschlossen, und es gibt unglaublich viele Regeln, die man einhalten muss. Das kann erstickend wirken.»

«Zürich ist randvoll mit Charakteren, die einfach noch nicht sichtbar waren»François Chalet

Trotzdem will der Wahlzürcher, der seit 20 Jahren hier lebt, seine Bilder nicht als Protest verstehen. Im Gegenteil. «Ich erlebe diese Enge als kreativen Motor. Man will aus ihr ausbrechen – und dazu brauchts Ideenreichtum.»

Ein klein wenig Anarchie steckt allerdings schon in Chalets Arbeit, denn er gestaltet seine Fassadencollagen bewusst so einfach, dass sie ohne grossen Aufwand auch in die Realität umgesetzt werden könnten. «Vielleicht bräuchte es an der einen oder anderen Stelle noch eine zusätzliche Installation – beispielsweise Katzenohren. Aber eigentlich wären dazu nur Farbe und Pinsel nötig.» (Tages-Anzeiger)