Das Ende der Zürcher Gammelhäuser

Im Hauseingang liegen offene Abfallsäcke, alte Möbel, Essensreste und gebrauchte Spritzen, vor einer Wohnungstür hat es Erbrochenes. Es stinkt wie in einem Pissoir. «Eine Katastrophe», sagt Verwalter Sherry Weidmann, «jetzt brechen alle Dämme.» Viele Mieter lassen ihre Habseligkeiten zurück und nutzen die Gänge als Entsorgungslager. Drögeler und Dealer gehen ein und aus, es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Junkies kaufen Drogen in den Zimmern der Dealer oder konsumieren den Stoff im Keller. Vor allem in den ersten zwei Stockwerken des Hauses Neufrankengasse 6 im Langstrassenviertel sieht es schlimm aus, in den fünf oberen Etagen ist es etwas weniger schmutzig.

Ein langjähriger Mieter, der dank der Stadt nun eine neue Wohnung an der Heinrichstrasse im Kreis 5 gefunden hat, beschreibt die Zustände in den letzten Monaten als katastrophal. Das Haus sei zu einem eigentlichen Drogenumschlagplatz verkommen. Dies kann auch die Stadtpolizei bestätigen. Sie habe an dem Ort regelmässige Kontrollen durchgeführt, teilt sie auf Anfrage mit.

Einer Besetzung vorbeugen

Am 3. und 4. Januar ist es mit dem Spuk vorbei. Dann werden die Häuser verriegelt und verbarrikadiert, wie der Verwalter sagt. Man wolle einer allfälligen Besetzung vorbeugen. Danach beginne das grosse Reinemachen in den Wohnungen. Was mit den beiden Liegenschaften in Zukunft passiert, dazu will sich der Verwalter noch nicht äussern.

Gestern Mittwoch hat das Stadtzürcher Sozialdepartement vorsichtshalber eine mobile Kurzberatungsstelle des Sicherheitsdienstes SIP (Sicherheit/Intervention/Prävention) vor Ort installiert. Der ehemalige Dora-Flora-Bus, der früher am Sihlquai für die Drogenprostituierten als Aufenthaltsraum diente, steht jetzt neben den beiden Häusern. «Wir wollen Drogensüchtigen und Bewohnern mit psychischen Problemen, die nun die Häuser verlassen müssen, Hilfe anbieten und bei Bedarf Unterstützung vermitteln», sagt Michael Rüegg, Sprecher von Sozialvorsteher Raphael Golta (SP). Zudem würden die SIP-Patrouillen um die Häuser verstärkt. Insgesamt vier SIP-Mitarbeiter sind jeweils von 14 bis 20 Uhr vor Ort. Der Einsatz dauert bis zur Schliessung der Häuser.

Stadt hilft bei Wohnungssuche

Laut Rüegg konnte das Sozialdepartement folgende Unterstützung bei der Wohnungssuche der ehemaligen Mietern anbieten:

Zwei schon bisher von den sozialen Diensten unterstützte Familien erhielten eine Notwohnung sowie ein Zimmer in der Familienherberge.

Drei nicht unterstützten Familien wurden Wohnungen vermittelt.

Von den 39 Sozialhilfeempfängern wohnen noch 17 in den Häusern. Diese haben ein Angebot, ins begleitete Wohnen der Stadt umzuziehen, abgelehnt.

Für drei der dort wohnenden Sozialhilfeempfänger wurde eine Wohnlösung im städtischen Angebot «Wohnen im Alter» gefunden, eine Person fand dank der städtischen Liegenschaftenverwaltung eine Unterkunft, drei Personen wurden im begleiteten Wohnen untergebracht und eine Person in einem Heim.

Die restlichen Sozialhilfeempfänger haben selbstständig eine neue Bleibe gesucht.

Das Sozialdepartement geht davon aus, dass momentan noch rund 30 Personen in den beiden heruntergekommenen Häusern wohnen. Mit diesen Personen habe man keinen direkten Kontakt, da sie nicht unterstützt würden, sagt ­Rüegg. In beiden Häusern befinden sich rund 80 Appartements.

Neben den «offiziellen» Mietern wohnen auch Leute dort, deren Herkunft ungewiss ist und die sich nicht offiziell in Zürich aufhalten. Damit auch diese Personen nach der Schliessung der beiden Häuser nicht auf der Strasse stehen, bietet die Stadt Unterstützung an. Dazu gehört die Vermittlung einer Notunterkunft – unter anderem mit Gutscheinen für die Notschlafstelle –, einer anderen Auffangeinrichtung oder einer medizinischen Notversorgung. Zudem würden mögliche Rückkehrhilfen in Herkunftsgemeinden und -länder abgeklärt.

SIP-Bereichsleiter Christian Fischer will mit diesen Massnahmen verhindern, dass die Drogenkonsumenten nach der Schliessung der Häuser im Quartier herumirren. Zudem werde man die städtischen Kontakt- und Anlaufstellen, die eigentlich nur für die in der Stadt angemeldeten Drogenkonsumenten offenstehen, ausnahmsweise und befristet auch für Auswärtige zugänglich machen.

Gerichtstermin noch offen

Die beiden Gammelhäuser an der Neufrankengasse 6 und 14 hatten monatelang für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Stadt- und Kantonspolizei im Oktober 2015 wegen mutmasslichen Mietwuchers eine grosse Razzia durchgeführt und die Bewohner befragt hatten.

Betroffen waren gegen 120 Mieter der beiden Häuser an der Neufrankengasse sowie einer weiteren Problemliegenschaft an der Magnusstrasse im Kreis 4. Die drei Häuser gehören Peter Sander, Immobilienunternehmer aus Küsnacht. Er und drei Mitarbeiter wurden in der Folge verhaftet und für fast zwei Monate in Untersuchungshaft genommen. Sander soll die völlig heruntergekommenen Appartements zu deutlich überhöhten Preisen an Randständige und Asylbewerber vermietet haben, so der Vorwurf. Wann es zur Gerichtsverhandlung wegen Mietwuchers kommt, ist noch offen. (Tages-Anzeiger)