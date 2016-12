Demo gegen Terror und Islamfeindlichkeit mobilisierte nicht

Eine grosse Kundgebung gegen Islamfeindlichkeit und Terror sollte es heute um 15 Uhr auf dem Zürcher Helvetiaplatz werden. So hat es sich der Verein Islamische Jugend Schweiz (VIJS) vorgestellt. Es sei nach dem schrecklichen Montag mit dem Anschlag in Berlin und den Schüssen in der Zürcher Moschee eine spontane Idee gewesen, sagt Mitorganisatorin Albana Azemi, vor Ort. Und sie schaut etwas enttäuscht in die Runde.

Rund sechzig Personen sind erschienen, auffällig viele junge Frauen mit Kopftuch, zwei mit Burka – und nur gerade eine Handvoll Nichtmuslime, obwohl sich der Aufruf explizit auch an sie gerichtet hatte. Esther Krebs aus Meilen ist eine von ihnen. «Wenn in einem Gotteshaus Schüsse fallen, betrifft das alle Religionen», begründet sie ihr Kommen. Und sie fährt fort: «Stellen Sie sich vor, so etwas wäre im Grossmünster geschehen, dann wären hier Tausende.»

Eine Frau mutmasst, es sei der Mobilisation nicht gerade dienlich gewesen, dass sich der Islamische Zentralrat dem Aufruf angeschlossen hat. Der IZRS gilt als fundamentalistisch.

«Isis go to Hell»

Ein Muslim, der aus Baden angereist ist, schaut skeptisch in die Runde. Es sei die erste Demonstration, seines Lebens, sagt er. «Wir lösen dieses Problem nicht durch Demonstrationen, sondern durch den Dialog», ist er überzeugt. Doch habe der Aufruf des VIJS positiv getönt.

Ein bisschen Demo-Gefühl kommt auf, als Kinder mit grünen und weissen arabisch beschrifteten Fahnen über den Platz springen und einige Tafeln hochgehoben wurden: «Wer Ja sagt zu Islamophobie, sagt auch Ja zu Terrorismus», steht auf einer. «Isis go to Hell» auf einer anderen. Und: «IS-Terror und Islamophobie sind zwei Seiten derselben Medaille».

Gegen Diffamierungen

Als erste Rednerin drückt Albana Azemi den Betroffenen der Anschläge in Berlin und Zürich ihr Mitgefühl aus. Dass es Muslime gebe, die behaupten, dass eine solche Tat von Gott gewollt sei, mache sie fassungslos. Fassunglos war sie aber auch darüber, dass die Behörden und Medien nach den Schüssen in einer Zürcher Moschee anfänglich automatisch von einer muslimischen Täterschaft ausgegangen sei. «Welche Logik sollte dahinter sein?» Islamophobie werde zu wenig ernst genommen, sagt Albana Azemi.

Ein Redner der islamisch-somalischen Gemeinschaft ruft zum respektvollen Miteinander auf und wehrte sich gegen das pauschalisierende Vorurteil, alle Muslime seien Extremisten. «Das ist ungerecht.» Und eine Rednerin erzählt, wie satt sie die ständigen Anfeindungen habe, die Drohungen, Beschimpfungen und Verunglimpfungen im Alltag und in den sozialen Netzwerken.

Nach achtzig Minuten zerstreut sich die kleine Schar. Und kurz danach gehen an dem grossen Christbaum auf dem Helvetiaplatz die Lichter an. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)