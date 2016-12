Der Mann mit dem Pentagramm

Der 24-Jährige, der am Wochenende zum Mörder wurde, begann seine letzte Schicht heute vor einer Woche, am Freitagmorgen, in einem Baufachmarkt in der Agglomeration von Zürich. Er arbeitete als Aushilfe, Regale auffüllen in der Sanitärabteilung. Er war erst seit wenigen Wochen dort, angestellt als Temporärer. In der Weihnachtszeit brauchte der Grossmarkt zusätzliche Kräfte. Um zehn Uhr sagte M. O. seinen Vorgesetzten, er fühle sich nicht gut. Dann verliess er das Geschäft. «Wir lernten ihn in der kurzen Zeit nicht besonders gut kennen», sagt eine Kaderfrau der Baumarktkette. «Er war pünktlich, zuverlässig und fiel in keiner Art und Weise negativ auf.»

In den nächsten 48 Stunden begab sich O. nach Schwamendingen und traf sich mit einem früheren Kollegen gleichen Alters, der ganz in der Nähe wohnte. Das Treffen eskalierte fürchterlich – O. tötete den 24-Jährigen mit mehreren Messerstichen. Ein Passant fand den Verstorbenen am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr. Die Polizei kam dank DNA-Spuren rasch auf die Spur von O., aber noch während die Fahndung lief, betrat dieser am Montag ein islamisches Zentrum an der Eisgasse bei der Kaserne und feuerte auf die anwesenden Gläubigen. Wenig später erschoss er sich am Ufer der Sihl.

Der umgedrehte Stern

Seither rätselt die Öffentlichkeit: Wer war O.? Was war sein Motiv? An einer Pressekonferenz am Dienstag sprach Kriminalpolizeichefin Christiane Lentjes Meili von «okkulten Symbolen», die man bei ihm zu Hause gefunden habe. Wer mit Leuten spricht, die ihn in der Arbeitswelt gekannt haben, hört davon nichts. Dann heisst es: O. sei ein ganz normaler Lehrling gewesen und habe sauber gearbeitet. Seine Lehre machte er beim Berufslehr-Verbund Zürich, einer Stiftung, die Jugendlichen mit Schwierigkeiten beim Finden einer Lehrstelle unter die Arme greift. O. liess sich in drei Jahren zum «Fachmann Betriebsunterhalt» ausbilden, oder kürzer: zum Hauswart. «Er hinterliess fachlich und sozial einen guten Eindruck», sagt eine Vertreterin des Lehrverbundes. Die Lehre habe er mit einer guten Note abgeschlossen. Sein erster Einsatzort als angehender Hauswart war 2010 die Rafaelschule, eine Sonderschule in Zürich – auch dort hat man ihn in guter Erinnerung: Er habe seine Arbeit «zuverlässig» gemacht, sagt der Schulleiter.

Eine Vorliebe für okkulte Symbole hatte O. aber schon damals. Auf einem Foto aus dem Jahr 2011 trägt er einen Anhänger, der ein invertiertes Pentagramm zeigt, einen umgedrehten fünfstrahligen Stern – im Satanismus und in verschiedenen okkulten Strömungen ein verbreitetes Zeichen. Allerdings wird das Pentagramm bisweilen auch als Accessoire getragen. Bei O. kommen aber verschiedene andere religiöse Symbole hinzu, die auf ein Glaubensgemisch hindeuten: Nachbarn in Dübendorf berichten, O. habe auf dem Balkon eine markante Maria-Statue aufgestellt und immer wieder von sich aus begonnen, vom Neuen Testament zu erzählen. Die Polizei teilte am Dienstag mit, sie sei im Appartement von O. auf «Räumlichkeiten» gestossen, die für okkulte Praktiken genutzt werden könnten. Gleichzeitig soll der 24-Jährige sich laut Anwohnern immer wieder abfällig über den Islam geäussert haben. In seiner Wohnung habe er Kerzen angezündet und dazu Tanzrituale aufgeführt.

Auffällig ist weiter, dass O. auf einer Website für Kleinanzeigen grosse ­Mengen an Nahrungs-Notvorräten des Schweizer Anbieters Sichersatt zu verkaufen versuchte: neun Monatsrationen mit luftdicht verpackten Portionen von «Rührei mit Schinken», «Mediterraner Gemüseküche» oder «Spagetti Bolonaise» (sic). Für die Monatsrationen verlangte O. im Juni 2016 5000 Franken.

Luftlinie: Zwei Kilometer

Das erste Opfer von O. lebte weniger als einen Kilometer vom Tatort entfernt, dem Robinson-Spielplatz Böszelg in ­Zürich-Schwamendingen. Der 24-jährige Chilene wohnte zusammen mit seinem Vater in einem Mehrfamilienhaus in Schwamendingen. Er war gelernter Produktionsmechaniker und schloss seine Lehre bei einem Möbelhersteller ab. Da der Täter nur rund zwei Kilometer vom Opfer entfernt in Dübendorf wohnte, ist es gut möglich, dass die beiden Jugendfreunde waren. Noch nicht bekannt ist, was sie in der Nacht auf Sonntag oder am Sonntagmorgen am Tatort wollten – und vor allem auch: weshalb das Treffen mit einem Tötungsdelikt endete.

(Tages-Anzeiger)