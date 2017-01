Der Wodka wäre da

Im Hotel St. Gotthard an der Bahnhofstrasse gibt es ab morgen eine Woche lang russische Spezialitäten: Lachs auf Blinis, Borschtsch, Rinds-Stroganoff. Grund sind die Festtage rund um die orthodoxe Weihnacht (6./7. Januar) und den Jahreswechsel nach gregorianischem Kalender (13./14. Januar). Nur: In Zürich gibt es derzeit wenig russische Touristen, die sich von dem Angebot angesprochen fühlen könnten.

Vor zwei Jahren brach das Geschäft ein. 2015 verzeichnete Zürich noch rund 71’500 Übernachtungen von russischen Gästen, das sind fast 30 Prozent weniger als im Vorjahr. 2016 brachte keine Erholung. In Zürich sowie in der ganzen Schweiz gingen die Logiernächte zwischen Januar und Oktober um weitere 13 Prozent zurück.

Dennoch blicken die Touristiker optimistisch in die Zukunft. «Für den Städtetourismus scheint die Talsohle langsam erreicht», sagt Reto Helbling, Vizedirektor Zürich Tourismus. Und André Aschwanden, Mediensprecher bei Schweiz Tourismus, sagt: «Wir gehen davon aus, dass es ab 2017 wieder langsam nach oben geht.» Er rechnet dieses Jahr mit einem Wachstum von 4 Prozent gegenüber 2016, in den kommenden Jahren solle es noch besser werden.

Persönliche Shoppingtour durch Zürich

Die Gründe dafür sieht Aschwanden in Russlands Beziehung zu den USA. Dort zeichne sich eine Entspannung ab, was erleichterte Sanktionen zur Folge haben könnte. «Verbessert sich die politische Situation, hat das positive Auswirkungen auf die Anzahl russischer Feriengäste in der Schweiz», sagt er. Die Abwertung des Rubels hatte dazu geführt, dass Reisen in die Schweiz insbesondere für die Mittelschicht zu teuer wurden.

Am wenigsten betroffen vom Ausbleiben der russischen Touristen, das hat sich in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, sind die 5-Stern-Hotels. In St. Moritz, Arosa oder Gstaad stehen auch dieses Jahr spezielle Anlässe zur russischen Weihnacht auf dem Programm. Im Waldhaus Flims haben laut Medienstelle grösstenteils Russen das entsprechende Angebot gebucht. Zur Auswahl steht ihnen, neben einem persönlichen Limousinenservice oder der «auserlesenen Kaviarkarte», auch eine persönliche Shoppingtour nach Zürich.

Diejenigen Russen, die noch in der Schweiz Ferien machen, lieben Einkaufen in Zürich. Sie reisen dafür auch für einen Tagesausflug aus den Skiorten in die Stadt und bringen dort die Kassen zum Klingeln. «Studien zeigen, dass das Ausgabeverhalten der russischen Gäste überdurchschnittlich ist», sagt Reto Helbling von Zürich Tourismus. Für ihn zeigen Angebote wie das aus Flims, wie wichtig Städte im Tourismus sind.

In den hochpreisigen Geschäften an der Bahnhofstrasse, die sich nicht in der Presse zum Einkaufsverhalten ihrer Kunden äussern mögen, dürfte man das Fernbleiben der Russen spüren. Auch die Silvestergala im Hotel St. Gotthard mit Wodka-Shots und Kosakenshow, die zum Abschluss der Russische-Spezialitäten-Woche stattfindet, ist noch nicht ausverkauft. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)