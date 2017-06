Die netten Rechten

Sie sehen aus wie zwei Freisinnige, sind aber von der SVP: Susanne Brunner (45) im eleganten Businesskleid, Roger Bartholdi (48) im dunklen Anzug mit Krawatte, grosse Uhr am Handgelenk. Beide sind adrett frisiert, freundlich, lächeln. Sie notiert sich während der Medienkonferenz die Namen der Journalisten. Er kommt am Telefon ins leidenschaftliche Erzählen, wenn er von seinem Hund spricht – einem grossen und «sehr lieben» Tier. Die beiden sollen schaffen, was seit 1990 niemandem aus der SVP gelungen ist: für die Partei je einen Sitz im Zürcher Stadtrat erobern. Wahltermin ist im nächsten Frühling.

Keiner der beiden poltert, wenn es um die aus SVP-Sicht heissen Themen in der Stadt geht: die schlechten Bedingungen fürs Gewerbe, der zu lasche Umgang mit den Stadtfinanzen, die teuren Parkplätze oder der zu grosse Verwaltungsapparat. Sie verwenden nicht einmal die SVP-typischen Kraftausdrücke wie «Sozialirrsinn» oder «Schlendrian». Brunner sagt sachlich, das Gewerbe in den Quartieren leide unter den vielen Vorschriften und der gewerbefeindlichen Politik der Stadtregierung. Bartholdi hält die Stadtverwaltung für zu schwerfällig und zu doppelspurig. Er hat sich im Gemeinderat vor ein paar Jahren dafür starkgemacht, dass es sieben statt neun Departemente und damit auch eine kleinere Regierung geben soll.

Wählbar für die FDP?

Mauro Tuena, Präsident der Stadtzürcher SVP, wird nicht müde zu erwähnen, wie wählbar Brunner und Bartholdi seien – gerade für andere bürgerliche Parteien. Sie sind das Wunschduo des SVP-Vorstandes. Am Dienstagabend hat er ihre Namen bekannt gegeben, am 4. Juli werden die Delegierten über ihre Kandidatur entscheiden. Wählbar, das müssen sie vor allem für den Freisinn sein, die alte bürgerliche Elite Zürichs. Nur mit ihren Stimmen werden sie einen Sitz gewinnen. Um die Wahlchancen zu erhöhen, wollen die Bürgerlichen ein ­Ticket aufstellen, bevorzugt mit fünf Kandidatinnen und Kandidaten: zwei SVPler, zwei FDPler und ein CVPler.

Auf den ersten Blick sind Brunner und Bartholdi wählbar für die FDP-Basis – einiges besser als frühere SVP-Stadtratskandidaten, wie Roland Scheck oder Roger Liebi, die mit SVP-Parolen um sich warfen. Brunner und Bartholdi politisieren ruhiger und betonen ihre Verbundenheit mit der Wirtschaft. Susanne Brunner ist Staatswissenschaftlerin, hat an der Wirtschaftskaderschmiede HSG in St. Gallen studiert, arbeitete für die Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich, leitet nun das Berner Büro des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse und ist Präsidentin des Gewerbevereins Seefeld. Bei ihr stellt sich eher die Frage, ob sie für die SVP wählbar ist. Zumal ihr die Partei auch eine Niederlage bescherte: 2011 wurde Brunner aus dem Kantonsrat abgewählt. Kurz zuvor war sie von der CVP zur SVP übergelaufen.

Roger Bartholdi ist UBS-Banker und setzt sich gewerkschaftlich für die Interessen der Bankangestellten ein, bis auf nationaler Ebene. Die FDP-Parteileitung begrüsste den SVP-Kandidatenvorschlag gestern. Sie will mit diesem Duo den Wahlkampf bestreiten und die linke Mehrheit aus dem Zürcher Stadtrat verdrängen. Derweil tönt es aus der FDP-Parteibasis etwas anders. Hinter vorgehaltener Hand hört man kritische Stimmen, die ein «grosses Fragezeichen» setzen hinter die Wählbarkeit von Brunner und Bartholdi für Freisinnige.

Immerhin: Frau und Mann

Stadtzürcher Politkreise kommentieren die Wahlchancen des SVP-Duos unterschiedlich. Der langjährige CVP-Gemeinderat Christian Traber hält Brunner und Bartholdi für «umgänglich und angenehm». Sie seien auch für andere Meinungen zugänglich und offen für Diskussionen. Er ist ebenso lange Gemeinderat wie Bartholdi, seit 2002. Allerdings kann sich Traber nicht erinnern, mit welchen Themen sich Bartholdi in der langen Gemeinderatslaufbahn politisch hervorgetan hat. Auch GLP-Politikerin Isabel Garcia kennt Bartholdi vom Parlament. Sie kann sich durchaus vorstellen, dass er für breite bürgerliche Kreise wählbar ist. Bartholdi habe im letzten Jahr als Gemeinderatspräsident eine gute Figur gemacht. Sie freut sich besonders, dass er ein Velofreund ist. Zum Duo sagt sie: «Es ist keine unkluge Wahl. Immerhin stellt die Partei eine Frau und einen Mann auf.» Brunner kennt sie jedoch nicht.

AL-Gemeinderat Walter Angst beurteilt die Kandidaten nüchtern: «Sie sind unbeschriebene Blätter, das ist ein Vor- und Nachteil.» Sie seien dadurch zwar nicht als die typischen Polteri aufgetreten, hätten aber auch kein politisches Profil. Für ihn ist klar: Die SVP setzt mit diesen Kandidaturen ein Zeichen, dass sie sich am Wahlkampf beteiligt. Aber mit den beiden werde sie das Bollwerk des rot-grünen Stadtrats nicht stürmen können.

Showdown bei der FDP

Während sich die SVP-Leitung entschieden hat, steht die FDP vor einem Dilemma: Noch ist offen, wen sie neben Filippo Leutenegger ins Rennen um den Stadtratssitz schickt. Beschliessen wird das nächste Woche die Delegiertenversammlung. Die Frage heisst: Wird mit Nationalrätin Doris Fiala eine stadtbekannte Frau Kandidatin der Freisinnigen? Oder mit Gemeinderat Michael Baumer ein zweiter Mann, den man ausserhalb der Politszene wenig kennt?

(Tages-Anzeiger)