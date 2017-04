Ein Sommer ohne Schatten

Der Duft von frisch geschnittenem Holz liegt in der Luft - und ab und zu schwebt eine Baumkrone vorbei. Seit den frühen Morgenstunden sind Mitarbeiter von Grün Stadt Zürich daran, Bäume am General-Guisan-Quai zu fällen. 14 sind es heute - schlussendlich werden 50 der stattlichen Bäume verschwinden, wie es in einer Medienmitteilung von heute Dienstag heisst.

Jahrelang haben die Alleen am Zürcher Seebecken Passanten und Flaneuren Schatten gespendet. Manch heftigem Sturm haben sie problemlos standgehalten. Doch vor rund einem Monat wurde es zu viel: Windböen von 80 km/h haben am 18. März 2017 einen Trompetenbaum entwurzelt und eine Rosskastanie umgeknickt.

Bodenverdichtung war zu viel für die Bäume

Sogenannte Zugkraftuntersuchungen zeigten, dass drei weitere Bäume aus Sicherheitsgründen sofort gefällt werden mussten. Seither hat Grün Stadt Zürich sämtliche Pflanzen der Parkanlage am See mit aufwendigen Messungen auf ihre Standfestigkeit hin geprüft.

Sturmtest mit Stahlseilen: Alex Fischer von Grün Stadt Zürich erklärt am 31. März das Vorgehen. Video: Mario von Ow

Heute Dienstag präsentierte das Zürcher Tiefbau- und Entsorgungsdepartement die Resultate dieser Untersuchungen. Demnach gibt es bei fast allen der rund 100-jährigen Bäumen zwischen Schanzengraben und Arboretum Hinweise auf Fäulnis im Stammfuss.

Fachleute gehen davon aus, dass die Gründe dafür bei der Sanierung der denkmalgeschützen Anlage vor 15 Jahren zu suchen sind. Damals wurden zum Ausgleich der unterschiedlichen Standniveaus die Wurzelbereiche aufgefüllt. Eine weitere Rolle dürfte gemäss Angaben des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements die Bodenverdichtung spielen - insbesondere durch die Fahrzeuge, die bei Anlässen jeweils das Gelände für den Auf- und Abbau der Infrastruktur befahren.

Neue Bäume frühestens im Herbst

Um die Sicherheit für die Besucher des Seeufers weiterhin zu gewährleisten, sei der Ersatz sämtlicher alten Bäume unumgänglich. Die Stadt will die Fällungen in drei Etappen durchfühen: Nachdem 14 Allebäume bereits heute Dienstagmorgen gefällt wurden, plant Grün Stadt Zürich für den kommenden Winter die Rodung von 20 weiteren Bäumem. Im Winter 2018/2019 sollen schliesslich die letzten 11 Bäume geholzt werden.

Auch die Planung für den Ersatz will Grün Stadt Zürich umgehend aufnehmen. Laut Mitteilung geht es dabei nicht nur um die zeitliche Umsetzung und die Wahl der Baumscheiben, sondern auch darum, die passende Pflanzen für den Standort zu finden. Frühestens im Herbst 2017 werden die ersten Bäume gepflanzt. Der Schatten am Seeufer wird also knapp werden in diesem Jahr. (Tages-Anzeiger)