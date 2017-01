Ein Toter in der Zürcher Altstadt

Laut einer Meldung der Bildagentur Newspictures ist am heutigen Dienstagmorgen eine tote Person beim Hotel Zürcherhof nahe des Centrals in Zürich entdeckt worden. Auf Bildern ist zu sehen, wie Forensiker dort nach Spuren suchen – unter anderem auch auf einem Vordach über dem Eingang des Hotels, das über ein Fenster erreichbar ist. Andere Aufnahmen zeigen die Experten beim Fotografieren von Spuren auf der Strasse vor dem Hotel. Die Polizei hat diese abgesperrt. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Von der Polizei werden demnächst erste Informationen erwartet.

(hub)