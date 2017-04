Familienwohnung gekündigt und teurer wieder ausgeschrieben

Als das Inserat seiner ehemaligen Wohnung auf Homegate auftaucht, ist für Christian Caspar klar: Was er und seine junge Familie gerade erleben, ist «ein Lehrbuch-Beispiel für das, was auf dem Wohnungsmarkt im Kreis 4 derzeit passiert». Dabei habe zuerst alles so plausibel geklungen, sagt der 38-jährige Doktorand. Sogar bei der Wohnungsübergabe habe ihm der Verwalter noch gezeigt, was alles umgebaut werden soll – da ein Durchbruch, dort eine neue Tür. Und dann, nur gerade knapp drei Wochen nach seinem Auszug, steht die Wohnung wieder auf dem Homegate-Portal – innert einer Woche bezugsbereit, 650 Franken teurer.

Kurz nachdem Caspar 2013 in die Dachwohnung im Haus an der Feldstrasse (nahe Bäckeranlage) eingezogen ist, ändert der Eigentümer. Seither seien alle Wohnungsmieter ausgewechselt und die Mieten «quartierüblich» erhöht worden, sagt Caspar. Ihn und seine Freundin hat es Ende Januar 2016 als Letzte getroffen, obwohl sie mit rund 2500 Franken für eine 3½-Zimmer-Wohnung keine Tiefstmiete bezahlt hätten.

Einzelfall oder nicht?

Die Waldmann Verwaltungs und Bau AG hatte den Mietvertrag per Ende September 2016 gekündigt. «Uns ist selbstverständlich bewusst, dass Sie daran keine Freude haben werden», heisst es im Begleitschreiben. Sie hätten diverse Ausbauvarianten geprüft. Es gehe darum, den Zugang zur exklusiven Dachterrasse zu verbessern: «Man gelangt also über die interne Treppe auf die Galerie und von der Galerie auf die Dachterrasse, alles intern von der Wohnung her erschlossen.» Circa fünf Monate sollten die Arbeiten dauern.

Caspar kontaktiert die Verwaltung. Er will eine Fristerstreckung – weil er Doktorand ist und soeben sein Sohn zur Welt gekommen ist. Die Verwaltung willigt ein. Sie dürfen ein Jahr länger bleiben, die Kündigungsfrist während dieser Zeit beträgt einen Monat, die ursprüngliche Kündigung wird dadurch akzeptiert. Als die junge Familie eine neue Wohnung gefunden hat, kündigt Caspar und zieht Ende Februar aus.

Bereits drei Wochen später ist Besichtigungstermin für Caspars Nachfolge. «Die ganze Wohnung wurde neu, weiss gestrichen», heisst es im Inserat, «die Dachterrasse ist über eine Treppe im Treppenhaus vor der Wohnungstür erschlossen.» Die Miete: 3250 Franken. «Wir haben 2587 Franken bezahlt», sagt Caspar. Er fühlt sich hintergangen. Er glaubt, die Verwaltung habe den Umbau nur als Kündigungsgrund vorgeschoben – und das habe System.

Zu diesem Schluss gelangt er wegen des Falls von Sven Engesser. Engesser wohnte im 1. Obergeschoss. Ihm wurde ebenfalls gekündigt – laut seinen Schilderungen auf eine ganz ähnliche Weise. Engesser wohnte mit seiner Frau und zwei Kindern in der Wohnung: «Uns wurde gekündigt, weil die Verwaltung umbauen wollte. Angeblich war ein Durchbruch mit dem Ladenlokal im Erdgeschoss geplant. Das hat man uns mündlich mitgeteilt, als wir nach den Gründen für die Kündigung gefragt haben.» Auch Engesser wurde ein Jahr Fristerstreckung angeboten, auch er willigte ein. Und dann: «Kurz nachdem wir ausgezogen waren, wurde die Wohnung weitervermietet – ohne Renovation.»

Verwaltung bestreitet Vorwürfe

Alfred Hog verwaltet das Haus für die Waldmann Verwaltungs und Bau AG. Er hat das Begründungsschreiben unterzeichnet, das Caspar erhalten hat. Er bestreitet die Vorwürfe, welche die ehemaligen Mieter erheben. «Abgesehen von der Dachwohnung wurde keinem Mieter wegen Umbauten gekündigt», sagt er. Er bestätigt, dass allen Parteien gekündigt wurde – aber stets «sozial verträglich». So sei allen Mietern eine Fristerstreckung von einem Jahr gewährt worden.

Die jeweilige Begründung der Kündigung lautete: «Die Eigentümerschaft hat sich dazu entschieden, die von ihnen gemietete günstige 3½-Zimmer-Wohnung, inklusive Estrich und Kellerabteil, zu einem marktgerechten Mietzins an eine Drittperson zu vermieten», zitiert Hog aus seinen Akten. Die Mieten hätten sich zuvor im Bereich «um die 2000 Franken bewegt», danach um die 2500 Franken.

Auch Engesser aus dem 1. Stock sei nicht wegen einer Renovation gekündigt worden. In keinem Schreiben stehe etwas von einer Sanierung als Begründung. Hog sagt im Gespräch, dass ein Umbau mal «ein Thema» gewesen sei. Die Idee habe man allerdings verworfen.

Nur bei der Dachstockwohnung habe man wegen Umbaus gekündigt, und vorgeschoben sei dieser nicht. Der Zeitplan für die geplanten Arbeiten sei durcheinandergeraten, weil Caspar mehrere Monate früher als erwartet ausgezogen sei: «Die Verwaltung ist davon ausgegangen, dass die Mieter bis Ende September in der Wohnung bleiben. Das hatten sie bei der Fristerstreckung so gewünscht», sagt Hog. An den Umbauplänen halte man fest. Die Baueingabe reiche die ­Verwaltung im April ein, dann sollte die Bewilligung Ende Juli vorliegen.

«Quartierübliche Marktpreise»

Doch weshalb wird die Wohnung dann erneut ausgeschrieben, für 650 Franken mehr? Die Preiserhöhung begründet Hog mit den «quartierüblichen Marktpreisen». Und weil die Mieter früher gekündigt hätten als erwartet, habe die Verwaltung nach neuen Mietern suchen müssen. Unterschrieben sei noch kein neuer Vertrag, sagt Hog, auch ein befristeter sei eine Option.

Im Inserat auf Homegate stand nichts von «befristet» oder «Zwischennutzung». Dort hiess es: «Zu vermieten per 1. April 2017 oder nach Vereinbarung.» Hog bestreitet den Vorwurf von Caspar, dass der Eigentümer den Markt testen wolle, ob auch eine deutlich höhere Miete ohne Investition bezahlt werde.

Rechtlich haben sich weder Caspar noch Engesser gegen die Kündigungen gewehrt. Bei Engesser habe die Energie gefehlt, als er eine günstige Wohnung im Kreis 5 fand. Caspar wäre trotz neuer Wohnung bereit gewesen, sich juristisch zu wehren. Das sei nun aber nicht mehr möglich, hat ihm der Mieterverband mitgeteilt. Die 30-tägige Frist nach der Kündigung sei verstrichen. Er hätte also die Kündigung zu einem Zeitpunkt anfechten müssen, als der potenzielle Missbrauch noch gar nicht sichtbar war.

Haben Sie oder jemand, den Sie kennen, ähnliche Erfahrungen gemacht? Wir würden gerne Ihre Geschichte hören. Melden Sie sich bei uns, per E-Mail unter zuerich@tages-anzeiger.ch. (Tages-Anzeiger)