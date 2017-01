Feuerwerk auf türkisches Konsulat abgefeuert

Gegen 00.30 Uhr in der Nacht auf heute Mittwoch sind mehrere Feuerwerkskörper über die Weinbergstrasse in Richtung Fassade des Türkischen Konsulats geflogen. Sie zerbarsten an der Hausfassade, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Dabei ging eine Fensterscheibe in die Brüche und die Hausfassade wurde an einigen Stellen verschmutzt. Die Stadtpolizei Zürich hat Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurde das Forensische Institut Zürich aufgeboten. Zur Zeit liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen werden durch das fedpol, Bundesamt für Polizei, geführt.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die sachdienliche Angaben zum geschilderten Fall an der Weinbergstrasse 65 machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 044 411 71 17, zu melden.

Eine Video eines Leserreporters von SRF zeigt, wie das Feuerwerk auf das Gebäude abgefeuert wurde. Bild: Screenshot/SRF (sip)