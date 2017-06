Für 800 Franken wohnen im Zürcher Villenquartier

Hoch über Zürich gibt es bald Seesicht für Arme – ermöglicht durch die Zwischennutzung des Hotels Dolder Waldhaus. Normalerweise bleibt das Wohnen am Adlisberg den Begüterten vorbehalten. Dort oben lockert sich die Stadt, Zäune umgeben grosse Grundstücke. Die Pools und Gärten sieht man einzig auf den Satellitenbildern von Google Maps.

Zwischen den Villen ragt das ehemalige 4-Stern-Hotel Dolder Waldhaus hervor, ein Riesenbau aus dem Jahr 1974. Darin kann man ab Juli für 800 Franken monatlich eine 50 Quadratmeter grosse Wohnung mieten – samt Balkon und freiem Blick auf den Zürichsee. An dieser Lage ist das eine Sensation. Entsprechend gross fällt das Interesse aus. Am Montag machte das Projekt Interim die Zwischennutzung bekannt, ab heute Mittwoch kann man sich online bewerben. «Dazwischen hat unser Telefon fast ohne Unterbruch geklingelt», sagt Interim-Mitgründer Lukas Amacher.

Bildstrecke: Nobelhotel als Festung

Auch für Projekt Interim, das in den letzten fünf Jahren über 80 Zwischennutzungen betreut hat, handelt es sich um ein spezielles Projekt. «Aussergewöhnlich ist die Grösse mit rund 100 Wohnungen, die Dauer bis Ende 2019 und die exklusive Lage», sagt Amacher.

Ein Hochhaus zwischen Villen

Ermöglicht hat die Zwischennutzung ein einziger unzufriedener Nachbar. Er wehrt sich gegen den Neubau, der anstelle des alten Waldhaus entstehen soll. Die Dolder Hotel AG hätte schon Ende letztes Jahr mit dem Abbruch beginnen wollen. Dann kam der Rekurs, stoppte die Planung. «Wir haben Gespräche mit dem Rekurrenten aufgenommen», sagt Projektleiter Thomas Schmid. «Wir hoffen auf eine aussergerichtliche Einigung. Aber auch das kann dauern, deshalb verschoben wir den Baustart um zweieinhalb Jahre.» Woran sich der Rekurrent genau stört, will Schmid wegen der laufenden Verhandlungen nicht sagen.

Video – abgeschottetes Hotel:



Noch im Dezember glich das Waldhaus einer Festung.

Das sechsstöckige Projekt von Meili & Peter Architekten hat bereits ein langes Verfahren durchlaufen. Da der Adlisberg nicht zu den städtischen Hochhausgebieten zählt, musste der Gemeinderat einen Gestaltungsplan bewilligen. Sonst hätte nicht wieder derart in die Höhe ­gebaut werden können. Das Stadtparlament sagte Ja zur Sonderbewilligung. Doch fünf Anwohner erhoben Einsprache: Der Neubau würde ihre Seesicht einschränken und Schatten geben, bemängelten sie. «Mit drei Parteien haben wir uns in Gesprächen geeinigt. Dafür haben wir gewisse Anpassungen vorgenommen», sagt Thomas Schmid.

So wird ein Nebengebäude unterhalb des neuen Waldhaus nur noch viereinhalb Stockwerke hoch, geplant waren sechseinhalb. Statt vieler Kleinstwohnungen entstehen darin wenige Luxus-Apartments. Auch Lieferanteneingänge hat die Dolder AG verschoben. Einem der fünf Rekurrenten genügte das alles nicht. Seine Einsprache gegen die Baubewilligung reichte er offenbar am letzten Tag ein, bevor die Frist ablief.

Umfrage Wohnen im Reichenquartier: Etwas für Sie? Ja, unbedingt. Der schönste Ort von Zürich.

Nein, das ist nicht mein soziales Umfeld.

Abstimmen Ja, unbedingt. Der schönste Ort von Zürich. 52.8% Nein, das ist nicht mein soziales Umfeld. 47.2% 193 Stimmen Ja, unbedingt. Der schönste Ort von Zürich. 52.8% Nein, das ist nicht mein soziales Umfeld. 47.2% 193 Stimmen



Auf viel Sympathie kann er nicht zählen. Der Quartierverein Hottingen verzichtete darauf, die unzufriedenen Nachbarn zu unterstützen. «Persönlich verstehe ich nicht, warum man sich gegen den Neubau wehrt. Alles ist besser als diese Bausünde», sagt Präsident Martin Schmassmann. Aber am Adlisberg wohnten eben Menschen, denen eine Klage finanziell nichts ausmache.

Der Stadtrat lobte das neue Projekt in einem Bericht als «sehr gute Überbauung». Es verschönere die «Stadtsilhouette» und öffne das Grundstück teilweise für die breite Öffentlichkeit, da ein Ausflugsrestaurant und ein Spa entstünden.

Nicht lauter als das Hotel

Vom Zwist zwischen Villenbesitzern und Luxushotel profitieren die Zwischennutzer. Wer die besten Chancen hat, eines der ehemaligen Hotelzimmer zu bekommen, will Lukas Amacher nicht sagen. «Wir achten auf eine gute Mieter­mischung. Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir relativ gut, was funktioniert.» Neben den rund 100 Wohnungen vermietet Projekt Interim im Waldhaus auch einige Ateliers, Lagerräume und Parkplätze. Das Hotelrestaurant wird zum Gemeinschaftsraum samt Küche umgestaltet. Ab und zu sollen dort Anlässe stattfinden, aber nicht zu viele. «Es wird nicht mehr Betrieb herrschen als früher. Der Durchlauf an Leuten nimmt sogar deutlich ab», sagt Amacher.

Ein einziger

Nachbar verzögert den Neubau um mehrere Jahre.

Die Dolder AG hat mehrere Angebote für die Zwischennutzung des Waldhauses bekommen. Der Vorschlag des Projekts Interim habe am meisten überzeugt, sagt Projektleiter Schmid. Für das Hotel bringt die Lösung nur Vorteile: Statt Geld auszugeben für Bewachung und Unterhalt, erhält die Dolder AG immerhin bescheidene Mieteinnahmen.

Aus dem Quartier werde es kaum ­Beschwerden geben, sagt Quartiervereinspräsident Schmassmann. In Hottingen laufe bereits eine Zwischennutzung mit Flüchtlingen und Studierenden. Das funktioniere problemlos. Auch Projekt Interim hat schon mehrere Zwischennutzungen in gehobenen Gegenden wie dem Seefeld durchgeführt.

(Tages-Anzeiger)