Grosseinsatz am Bürkliplatz: Es war ein gestohlener Koffer

So ist das in Zeiten des Terrors: Das Verstecken eines Gegenstands provoziert einen riesigen Polizeieinsatz. Doch von vorn: Zwei Männer haben Touristen einen silberfarbenen Schalenkoffer gestohlen und ihn in der Zürcher Stadthausanlage deponiert. Zwei Mitarbeiter der benachbarten Nationalbank haben aber nur gesehen, dass ein verdächtiger Gegenstand zwischen Gebüsch und Elektroanlage verstaut wird. Darauf haben sie die Stadtpolizei Zürich benachrichtigt.

Dann heulten in Zürich die Sirenen, Sandsäcke wurden in Stellung gebracht. Und ein Bombenroboter rollte über die Anlage. Der Bürkliplatz und und das Gebiet um die Nationalbank wurden grossräumig abgesperrt, der ganze Tram- und Busbetrieb wurde unterbrochen.

Bildstrecke – Verdächtiger Gegenstand in der Stadthausanlage

Inzwischen fand die Polizei heraus, dass fast gleichzeitig mit dem Alarm der zwei Zeugen von der Nationalbank - etwa um 11.30 Uhr - Touristen einen gestohlenen Koffer gemeldet haben. Die Beschreibung stimmte mit dem Gegenstand beim Bürkliplatz überein, die Touristen konnten den Koffer identifizieren. Marco Cortesi von der Stadtpolizei Zürich konnte um 14.20 Uhr Entwarnung geben. Ende gut, alles gut. Nach den beiden Dieben wird gefahndet.

Da war noch unklar, ob nicht eine Bombe zwischen Nationalbank und Rondell in der Stadthausanlage deponiert worden war. Video: Tamedia/20 Minuten

(pu/hoh)