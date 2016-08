Grün steht für harmlos, bei Rot wird die Polizei alarmiert

Kürzlich ging bei einer Zürcher Lehrerin das Warnlicht an. Zwei Schüler ihrer Oberstufenklasse kamen mit einem weissen T-Shirt bekleidet zur Schule. Darauf je ein arabischer Schriftzug – für die Lehrerin unleserlich. Die 15-Jährigen waren ihr schon zuvor aufgefallen, weil sie sich zumeist in ihrer Muttersprache unterhielten und sich von den anderen Jugendlichen in der Klasse abgrenzten. Sie wandte sich an die Fachstelle Gewaltprävention der Stadt Zürich, die den Schriftzug übersetzte. Mit überraschendem Befund: Die Worte «schulische Sozial­arbeit» prangten auf den Shirts. Die Schüler hatten sich einen Scherz ­erlaubt, eine kleine Provokation mit Absender an die Erwachsenenwelt. «Früher griffen rebellische Jugendliche zu Che-Guevara-Shirts, um zu provozieren, heute sind es oft arabische Symbole», sagt Daniele Lenzo, Leiter der Fachstelle Gewaltprävention, es sei typisches Teenagerverhalten.

Hätte die Übersetzung ein anderes Resultat ergeben, wäre vielleicht das Radicalisation-Profiling – kurz Ra-Prof – zum Einsatz gekommen. Eine Früherkennungs-Software, die in Zürich nun seit einem Jahr im Einsatz ist und von Lenzo programmiert wurde. Eine Checkliste mit 42 Fragen hilft, Radikalisierungstendenzen bei Jugendlichen zu erkennen. Personen, die mit ihnen zu tun haben, füllen den Fragebogen aus. Bei der Fachstelle gingen bisher rund 100 Anfragen ein, von Lehrpersonen oder Vertretern von Sport- und Freizeiteinrichtungen. Diese befürchten, dass sich die Jugendlichen in potenzielle Jihad­reisende verwandeln.

Alarmismus greift um sich

«Es besteht ein Alarmismus, der ein besorgniserregendes Ausmass angenommen hat», sagt Lenzo. Die Lehrpersonen sind aufgeschreckt durch die mittlerweile mehreren Dutzend Gotteskrieger, die aus der Schweiz schon in ein nahöstliches Kriegsgebiet gereist sind. In einigen Fällen waren es Schüler, kaum älter als 16 Jahre. Durch die Handschlagdebatte im Frühjahr, als zwei Schüler im Kanton Basel-Landschaft einer Lehrerin den Händedruck verweigerten, ist die Verunsicherung gemäss Lenzo noch grösser geworden. Das Aufkommen religiöser Symbole im Schulalltag überfordere viele Lehrpersonen.

Die Fachstelle für Gewaltprävention agiert vor allem entschärfend. Rund die Hälfte der Verdachtsmomente kann sie bereits durch ein Telefongespräch ausräumen. In 58 Fällen kam es zur Durchführung eines Radicalisation-Profiling. Ein Ampelsystem gab zumeist Entwarnung: Grün steht für keine Gefahr, Orange verlangt weitere Abklärungen, bei Rot wird die Polizei alarmiert. Letzteres war bis jetzt zweimal der Fall. So bei einem Zürcher Oberstufenschüler in diesem Jahr. Seine Lehrerin wurde auf seine schleichende Radikalisierung aufmerksam. Der 16-Jährige veränderte sein Äusseres, begann aus dem Koran zu zitieren und belehrte die Lehrerin in religiösen Angelegenheiten. Dem Turnunterricht blieb er fern, weil auch Mädchen daran teilnahmen. Als der Lehrerin von Schülern zugetragen wurde, dass der Jugendliche Reiserouten nach Syrien recherchierte und dies auf Facebook verkündete, wandte sie sich an die Fachstelle. Ein Ra-Prof wurde durchgeführt. Resultat: Orange.

Weitere Abklärungen mussten durchgeführt werden, die Eltern wurden miteinbezogen. Gemäss Lenzo ein heikler Schritt, weil betroffene Familien den Kontakt mit Behörden oftmals meiden – aufgrund des drohenden Gesichtsverlustes oder aus Angst, als Eltern versagt zu haben. Eine zweite Befragung fand statt, diesmal mit der Mutter des Schülers. Der Test ergab nun Rot, und sie hatte die Wahl: den Sohn selbst bei der Polizei zu melden oder dies der Fachstelle Gewaltprävention zu überlassen. Die Mutter entschied sich für den direkten Gang zum Polizeiposten. Seither ist der Jugendliche beim Nachrichtendienst gemeldet und wird überwacht.

Seit bekannt ist, dass in Zürich mit einer elektronischen Methode zur Früherkennung gearbeitet wird, sind die öffentlichen Reaktionen zumeist positiv. Vereinzelt wurde gemäss Lenzo auch Kritik laut: Solche Tests würden Schüler vorschnell stigmatisieren. In den Schulen entstehe ein Klima des Misstrauens und der Angst vor Denunziation – wie zu Zeiten der DDR, als sich Jugendliche gegenseitig verpfiffen. Lenzo sagt: «Wir weisen Lehrkräfte oder Jugendarbeiter explizit darauf hin, keine Recherchen zu betreiben, genau um solche Szenarien zu vermeiden.» Könne beim Ausfüllen des Fragebogens nicht mit Sicherheit ein «Ja» angegeben werden, müsse die Antwort «keine Information» lauten.

Verschlüsselte Übermittlung

Der Gefahr des leichtfertigen Verdachts wird von der Fachstelle Gewaltprävention vorgebeugt. Schon das Ausfüllen des Fragebogens erfordert Detailkenntnisse über die im Fokus stehende Person. Abgefragt werden sowohl Äusserlichkeiten («Die Person zeigt sichtbare Veränderungen in Aussehen, Selbstdarstellung und Verhalten») als auch Ideologien («Die westliche Welt wird als Urheber aller Probleme angesehen») und Aktivitäten im Internet («Die Person verwendet Pseudonyme oder Symbole, die mit Jihad/Islamismus assoziiert sind»). Die Antworten über die anonymisierte Person werden verschlüsselt an die Fachstelle übermittelt, welche sie nach dem 4-Augen-Prinzip auswertet. Die Person, die das Profiling ausfüllt, erfährt zunächst nichts vom Resultat, auch um eine Panik zu vermeiden. Stattdessen erhält sie den Hinweis, dass sich nun Experten um die Auswertung kümmern und sich «zwecks weiterem Vorgehen» später melden würden.

«Es braucht die nötigen Fachstellen, die zwischen Provokation und Ernstfall unterscheiden können», sagt Lenzo. Das ist auch der Grund, weshalb das Ra-Prof bisher nur in Zürich zum Einsatz kommt. Die Nachfrage wäre vorhanden. Das Schweizerische Institut für Gewalteinschätzung (SIFG), welches das Programm vertreibt, hat in den vergangenen Monaten Dutzende Anfragen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland erhalten. 1530 Franken kostet das Programm samt Installierung. Darin enthalten: eine Schulung für die Fachperson, die das Programm bedient und letztlich die Einschätzungen vornimmt. Für die Lizenzerneuerung kommen jährlich nochmals 300 Franken dazu.

«Meistens muss das SIFG eine Absage erteilen», sagt Lenzo. In vielen Kantonen seien die Zuständigkeiten und Abläufe noch wenig definiert. Das geht auch aus dem aktuellen Bericht des Sicherheitsverbundes Schweiz hervor, der ernüchternd ausfällt. In den meisten Städten und Kantonen existieren keine Fachstellen zur Verhinderung von Radikalisierung. Die Städte Zürich und Genf gelten als Vorreiter. Andere Zentren wie Bern, Basel oder Winterthur, wo das Ra-Prof im Gespräch ist, holen auf. Doch die Prävention für radikalisierte Jugendliche steckt landesweit noch in den Kinderschuhen.

Lehrern die Angst nehmen

Letztlich stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand lohnt. Zwei radikalisierte Jugendliche nach über fünfzig Auswertungen klingt nach wenig. Dennoch ist ein Profiling gemäss Lenzo nie vergebens – sei es nur, um einer Lehrperson die Angst zu nehmen. Der Kontakt mit den besorgten Lehrkräften führt manchmal in eine unvorhergesehene Richtung. Etwa dann, wenn der Pädagoge selbst das Problem ist, wie kürzlich geschehen: Eine Lehrerin meldete einen Jugendlichen, der angeblich radikalisiert sei. Im persönlichen Gespräch stellte sich heraus, dass die Frau streng christlich ist. Problematisch war letztlich nicht der Jugendliche, sondern die Antipathie der Lehrerin gegenüber allem, was muslimisch ist.

