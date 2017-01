Junge Frau beisst Polizist spitalreif

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend um zirka 19 Uhr in einem Wohnhaus an der Mutschellenstrasse im Zürcher Stadtkreis 2. Die Stadtpolizei Zürich hatte dort einen Einsatz im Falle einer fürsorgerischen Unterbringung, wie «20Minuten» berichtet. Die Polizisten waren vom stadtärtztlichen Dienst aufgeboten worden.

In der Wohnung eskalierte die Situation und es kam seitens der psychisch stark angeschlagenen Frau zu Gewalt und Drohung gegen die Polizisten. Laut Judith Hödl, Sprecherin der Stadtpolizei, biss die junge Frau einen Beamten in Arm und Bein.

Der Polizist wurde verletzt und musste sich in Spitalpflege begeben. Auch die Frau wurde anschliessend ins Spital gebracht.